Putyin: Magyarország megerősítette atomerőmű-bővítési szándékát

Magyarország megerősítette szándékát, hogy folytatja a paksi erőmű Oroszországgal közös bővítési projektjének megvalósítását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Projektorija elnevezésű tudományos-technikai diákfórumon.



"Épp most voltam Magyarországon. Magyar partnereink megerősítették készségüket a projektjeink megvalósítására" - mondta Putyin a jaroszlavli rendezvényen.



Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Oroszország számos országban aktív a nukleáris energetika terén.



"Világszerte fejlesztjük projektjeinket. És sohasem fukarkodunk. Nemcsak eladunk egy terméket, hanem egész iparágakat teremtünk: szakembereket készítünk fel, jelentős projekteket adunk át a helyi vállalatoknak, megosztjuk tudásunkat" - mondta Putyin.



Mint mondta, ez Oroszország számára is lehetőséget nyújt a gyors fejlődésre. Hozzátette, hogy az orosz szakemberek megelőzik japán, amerikai és más országokból való kollégáikat.



Vlagyimir Putyin hétfőn a cselgáncs világbajnokság kezdetére látogatott Budapestre, s ez alkalomból tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel.



A RIA Novosztyi orosz hírügynökség hétfőn jelentette, hogy a Paks II projekt keretében a szentpétervári Szilovije Masini és a GE Hungary Kft. jelentkezett a paksi atomerőmű reaktorai turbina-berendezésének gyártására és szállítására kiírt tenderre. A GE Hungary Kft., a GE Hungary Kft. és az Alstom Power Systems konzorciumának vezetőjeként pályázott. A paksi erőmű új, ötös és hatos blokkjának fő kivitelezője, a Roszatomhoz tartozó ASZE orosz cégcsoport 770 millió euró értékben rendelte meg a turbinatermek fő és kiegészítő berendezéseinek gyártását és szállítását.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy a jövő év legelején, januárban megindul az építkezés Pakson.