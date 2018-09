Putyin gázvezetéket ígért Magyarországnak

Magyarországon haladhat keresztül a Török Áramlat földgázvezeték folytatásának egyik szakasza - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen megtartott keddi moszkvai sajtótájékoztatón.



Putyin emlékeztetett rá, hogy az Európába irányuló orosz gáztranzit ma is magyar területen halad át, ahol gáztározók szavatolják az európai fogyasztók megbízható és zökkenőmentes ellátását még a kereslet csúcsidőszakaiban is.



"Vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy magyar partnereinket csatlakoztassuk az orosz gáz Európába szállításának új útvonalaihoz. Nem zárom ki, hogy a Török Áramlat megépítése után a gázvezeték egyik szárazföldi folytatása Magyarországon haladhat majd keresztül" - mondta.



Putyin tartalmasnak és konstruktívnak minősítette az Orbán Viktorral folytatott megbeszélését, Magyarországot pedig Oroszország fontos és megbízható európai partnerének nevezte. Mint mondta, Moszkva érdekelt abban, hogy minden irányban elmélyítse az együttműködését Budapesttel.



Kitért rá, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly 25 százalékkal, az idei első fél évben pedig 30 százalékkal bővült. A kölcsönös befektetések értéke elérte az 1 milliárd dollárt, közös jelentős beruházási projektek valósulnak meg, bővül az együttműködés az ipar és a fejlett technológiák területén, valamint a pénzügyi szektorban.



Megemlítette, hogy orosz cégek korszerűsítették a budapesti metró szerelvényeit és magyar vállalatokkal együtt azt tervezik, hogy harmadik piacra vasúti kocsikat szállítsanak. Méltatta, hogy Oroszországban (magyar) gyógyászati termékek széles skálája hozzáférhető, beleértve innovatív gyógyszereket is.



Putyin az együttműködés fontos területének nevezte az energetikát, kijelentette, hogy Oroszország biztosítja a magyar olajfogyasztás 75 és a gázfelhasználás 60 százalékát. Elmondta, hogy a Roszatom hamarosan megkezdi a magyar energiafogyasztás 40 százalékát biztosító paksi atomerőmű két új blokkjának építését. Felhívta a figyelmet, hogy Oroszország az Európai Unión belül a máshol is - a finnországi Hanhikiviben - valósít meg hasonló projektet.



Az orosz elnök elmondta, hogy a magyar kormányfővel közös kezdeményezés alapján kormányközi bizottság alakul a kétoldalú regionális együttműködés koordinálására, amely az év vége előtt megtartja majd alakuló ülését.



A magyar közmédia kérdésére az európai migrációs válsággal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az Európai Uniónak magának kell eldöntenie, hogyan akarja azt megoldani. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a folyamatot szociális és egyéb anyagi kedvezményekkel ösztönözik, akkor a menekültek áradata nem fog csökkenni. Szavai szerint Európa országaiba Irak, Szíria és a Közel-Kelet más országai után immár Fekete-Afrikából érkeznek migránsok, és a "migráció potenciálja kolosszális Európában".



Elmondta, hogy Oroszországot ez a kérdés nem nagyon érinti, a probléma itt másként vetődik fel, mert területére a bevándorlók volt szovjet köztársaságokból érkeznek, többnyire tudnak oroszul és könnyebben illeszkednek be a munkaerőpiacon, de az ügyben így is elég probléma akad.