Putyin Budapesten: Magyarország Gazprom-projektekhez csatlakozhat

Kreml-tanácsadó: Magyarország szerint rendezhetőek a Pakssal kapcsolatos problémák



Magyarország biztosította Oroszországot afelől, hogy rendezhetők a paksi atomerőmű új blokkjainak építésével kapcsolatos problémák - közölte Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerdán Moszkvában.



A tanácsadó, aki egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása előtt nyilatkozott újságíróknak, hangsúlyozta: Moszkva nagy jelentőséget tulajdonít a paksi atomerőmű két blokkal történő, 12 milliárd euró értékű bővítésének.



Usakov megjegyezte: a projekthez (az Európai Bizottság által) szabott öt feltétel közül négy teljesítéséről már megállapodtak, "és magyar kollégáink azt bizonygatják, hogy az ötödik" kérdést is képesek lezárni.



"Reméljük, hogy akkor ez az akadékoskodás már nem hátráltatja majd a projekt megvalósítását" - mondta Usakov, hozzátéve: a beruházás finanszírozásával kapcsolatos ötödik kérdésnél szükség van az Európai Bizottság jóváhagyására.



A tanácsadó hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin elnök budapesti tárgyalásain nagy figyelmet szentelnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, mivel Budapesten és Moszkvában egyaránt aggodalmat váltott ki, hogy az utóbbi három év alatt felére csökkent a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke, egyebek között az Oroszországot sújtó nyugati szankciók és bizonytalanságok következményeként. A tőkebefektetések értéke tavaly szintén csaknem megfeleződött: Oroszország magyarországi befektetéseinek értéke 1,5 milliárd dollárról 900 millió dollárra, az Oroszországban végrehajtott magyar befektetéseké pedig 2 milliárd dollárról 1 milliárd dollárra süllyedt.



Usakov rámutatott, hogy a Magyarország és Oroszország közötti együttműködés fejlesztésében jó kilátásokat kínál a kőolaj- és földgázipar. Jelezte, hogy Magyarország csatlakozhat a Gazprom orosz gázipari vállalatnak az Északi Áramlat és Török Áramlat gázvezeték kiépítését célzó két projektjéhez.



"Nem kizárt, hogy a jövőben magyar partnerek rákapcsolódhatnak az energiahordozók új szállítási útvonalaira az Északi Áramlat és Török Áramlat révén" - mondta Usakov, hozzátéve, hogy jelenleg vizsgálják annak lehetőségét, hogy akár az Északi Áramlatról legyen egy leágazás Magyarország felé.



Megjegyezte, hogy Magyarország sikeresen vesz részt Oroszország energetikai tartalékainak feltárásában, így például a Mol magyar olajipari vállalat Nyugat-Szibériában tár fel lelőhelyeket, és a kitermelés növelését tervezi.



A budapesti megbeszéléseken szó lesz autóbuszok és vasúti vagonok gyártásának, valamint a budapesti metró felújításának kérdéseiről. Egyebek között terítékre kerül az a terv is, hogy orosz-magyar vállalati együttműködéssel vasúti kocsikat szállítanak Egyiptomba.



Korábbi orosz közlés szerint a Magyarországgal közös projektek után Oroszország legnagyobb vasútiszerelvény- és városi közlekedési rendszereket gyártó vállalata, a Transzmasholding érdeklődik, a vállalat tulajdonrészt szerezhet a Dunakeszi Járműjavítóban.



A csütörtöki orosz-magyar csúcstalálkozón napirendre kerül annak az adósságnak a kérdése is, amelyet a csődbe ment magyar légitársaság, a Malév halmozott fel kisebbségi tulajdonosánál és egyben legnagyobb hitelezőjénél, az orosz Vnyesekonombanknál.



A Malév 2012 februárjában ment csődbe, és nagyjából 126,5 millió euróval tartozik Oroszország állami fejlesztési bankjának.



Usakov közlése szerint korábban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Szergej Gorkovval, a Vnyesekonombank elnökével az adósságtörlesztés peren kívüli rendezésének lehetőségeiről.



"Nyilvánvaló, hogy ennek a témának a megvitatása folytatódik a vezetők jelenlétében is Budapesten" - jelezte Usakov.



Kreml-tanácsadó: Magyarország Gazprom -pojektekhez csatlakozhat



Magyarország csatlakozhat a Gazprom orosz gázipari vállalat két projektjéhez, az energiahordozók szállítására új útvonalat kínáló Északi Áramlat és Török Áramlat gázvezetékekhez - jelentette ki Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerdán, egy nappal Vlagyimir Putyin orosz államfő budapesti látogatása előtt.



Moszkvában tartott sajtótájékoztatóján Usakov rámutatott, hogy a Magyarország és Oroszország közötti együttműködés fejlesztésében jó kilátásokat kínál a kőolaj- és földgázipar.



"Nem kizárt, hogy a jövőben magyar partnerek rákapcsolódhatnak az energiahordozók új szállítási útvonalaira az Északi Áramlat és Török Áramlat révén" - mondta Usakov, hozzátéve, hogy jelenleg vizsgálják annak lehetőségét, hogy akár az Északi Áramlatról legyen egy leágazás Magyarország felé.



Magyarország biztosította Oroszországot afelől, hogy rendezhetők a paksi atomerőmű építésével kapcsolatos problémák - közölte Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerdán Moszkvában.



A tanácsadó, aki egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása előtt nyilatkozott újságíróknak, a többi között hangsúlyozta: Moszkva nagy jelentőséget tulajdonít a paksi atomerőmű két blokkal történő, 12 milliárd euró értékű bővítésének.



Usakov megjegyezte: a projekthez (az Európai Bizottság által) szabott öt feltétel közül négy teljesítéséről már megállapodtak, "s magyar kollégáink azt bizonygatják, hogy az ötödik" kérdést is képesek lezárni.



"Reméljük, hogy akkor ez az akadékoskodás már nem hátráltatja majd a projekt megvalósítását" - mondta Usakov, hozzátéve: a beruházás finanszírozásával kapcsolatos ötödik kérdésnél szükség van az Európai Bizottság jóváhagyására.



Kreml-tanácsadó: Orbán és Putyin az ukrajnai helyzetet is megvitatja



A Donyec-medencében kiéleződött helyzet kapcsán az ukrajnai helyzetet is megvitatja Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő február másodikán Budapesten - jelentette ki szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója.



Hozzátette, hogy "természetesen" szó lesz a Közel-Keletről, Szíriáról, illetve az ukrajnai helyzetről, tekintettel az Avgyijivka környékén zajló eseményekre.



A két vezető tárgyalásának napirendjén fontosabb európai és nemzetközi kérdések is szerepelnek majd, így szó lesz a Európai Unió és az Oroszország kapcsolatainak helyreállításáról. A két ország kulturális és régióközi együttműködése is napirendre kerül. Aláírják a többi között a két ország regióközi együttműködési programját a 2017-2022 közötti időszakra - mondta a tanácsadó.



Kreml-tanácsadó: a Malév adóssága is terítékre kerül a tárgyalásokon



Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő csütörtöki budapesti tanácskozásán napirendre kerül annak az adósságnak a kérdése is, amelyet a csődbe ment magyar légitársaság, a Malév halmozott fel kisebbségi tulajdonosánál és egyben legnagyobb hitelezőjénél, az orosz Vnyesekonombanknál - közölte szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója.