Pucér képeket küldött az MTK edző fiatal tanítványainak

Egy hete robban ki az ügy, hogy T.R., aki jelenleg az MTK, és a szövetség kiemelt, állami fizetéssel és márkás autóval támogatott úszóedzője, aki többek közt a válogatott úszó, Kozma Dominik felkészüléséért is felelős, a fullank.hu állítása szerint meztelen fotókat küldött fiatalkorú, 18 év alatti tanítványainak. Úgy tudjuk, az esetek nem mostanában történtek - írja a 24.hu A fullank.hu most újabb fotókkal állt elő. Ahogy a lap írja,a képek között van olyan is, amit T.R. saját merev hímtagjáról készített közelről. A másik fotográfián pedig mintha csókolna, sőt az egyiken a nyelvét öltögeti, hogy miért, azt inkább az olvasó fantáziájára bízzuk. A kép összeállítás egy telefon messengeréből lett kifotózva. A kitakart képen pedig feltehetően a telefon tulajdonosa egy lány látható, de közelebbi nem árulhatunk el.Honlapunk úgy tudja, hogy a képek jóval korábban, az edző előző munkahelyén, még Kőbánya SC-s korában készültek. Ennek ellenére furcsa, hogy jelenleg munkáltatója épp ezen a címen hallgat, mondván, semmi köze az egészhez, lévén ők 2014-ben szerződtek T.R.-el, míg a képek ez előtt készültek.Megjegyzendő az is, T.R. jelenlegi tanítványai és azok szülői közössége közleményt adott ki, amiben azt írják, a cikkben megfogalmazott állítás teljes mértékben valótlan.Soha semmi olyan nem történt az edző és a gyerekek között, ami a legcsekélyebb mértékben is utalt volna a felhozott vádra– írják.Szerintük ez az egész az edzőt lejárató hadjárat része, ami nélkülöz minden alapot és tényt, a szülőknek és a tanítványoknak pedig továbbra is töretlen a bizalma az edzőben.Az ügyben zajlik a rendőrségi nyomozás, amely keretén belül az ügyet kirobbantó fullank.hu újságírót is tanúként hallgatták meg. A hétfői Blikk-nek Menyért Mészáros László azt nyilatkozta:Információm szerint több lánynak hasonló képeket küldött, a rendőrségen, amikor tanúként kihallgattak, ha olyan fiatal nevét mondtam el, akivel közelebbi kapcsolata lehetett a férfinak.