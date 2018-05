PS: Nyomozás indult a Hadházy-család botrányos földszerzési ügyében

Nyomozást rendelt el a Földet a gazdáknak! programmal kapcsolatos esetleges visszaélések gyanúja miatt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) feljelentése alapján az ügyészség, mivel felmerült annak a gyanúja, hogy bizonyos szerződések megkötésére a termőföldekre vonatkozó jogszabályok megkerülésével kerülhetett sor. A PestiSrácok.hu információi szerint az egyelőre ismeretlen tettes ellen indult eljárás a Hadházy-család földszerzési ügyét is érintheti.Nyomozást rendelt el az ügyészség a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feljelentése alapján – írta a PestiSrácok.h-nak is megküldött közleményében a fővárosi főügyész.Ibolya Tibor hangsúlyozta, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna-, Baranya- és Fejér megyei ingatlanokat érintően, a “Földet a Gazdáknak" Programmal kapcsolatos esetleges visszaélések gyanúja miatt tett bejelentést a Fővárosi Főügyészségen. Az NFA a programmal kapcsolatban ellenőrzést folytatott le, amelynek során felmerült, hogy a szerződések megkötésére Tolna megyei, Baranya megyei és Fejér megyei földterületek vonatkozásában a termőföldekre vonatkozó jogszabályok megkerülésével kerülhetett sor – írta a főügyész, hozzátéve, hogy az NFA bejelentését a büntetőjogi szakterületet érintő részében a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vizsgálta, azt feljelentésként értékelte, és az alapján 2018. április 17-én a feljelentés kiegészítését rendelte el.Ibolya Tibor megjegyezte, hogy a feljelentés-kiegészítés során beszerzett bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a feljelentésben megjelölt, mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése bűntettének gyanúja fennáll, ezért a kerületi ügyészség ismeretlen tettes ellen a nyomozást elrendelte. A nyomozás tárgyát képező cselekmények összetett voltára, illetve körülményeire is tekintettel a kerületi ügyészség a nyomozás teljesítésével a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát bízta meg. A nyomozás határideje 2018. június 17. napja, amely meghosszabbítható – emelte ki a fővárosi főügyész.Noha az ügyészségi közlemény mást nem említ, információink szerint ez az – egyelőre ismeretlen tettes ellen indult – eljárás a Hadházy-család földszerzési botrányát is érintheti. Arról két hónapja a Bors számolt be, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vizsgálatot indított Hadházy édesanyjának földszerzési ügyében.Az Origo korábban arról is írt, hogy Hadházy Ákos édesanyja még 2015-ben jelentkezett a “Földet a gazdáknak program" során licitre. Három nagyobb földterületre tartott volna igényt. Azonban a portál birtokában lévő dokumentumok azt bizonyítják, hogy az LMP társelnökének édesanyja egy földvásárlásban üzletelő strómanhálózat tagja volt, így segítette kijátszani a földvásárlási törvényeket. Az asszony több százmilliós liciteken vett részt, melyek előlegét minden esetben olyan számláról utalta át, amit strómanok használtak. Korábban Hadházy édesapjáról is kiderült, hogy egy német-magyar üzletembernek, Twickel Györgynek segített hatalmas területekhez hozzájutni Tolna megyében.