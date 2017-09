Édesapja, a világhírű Kálmán Imre munkássága és az operett mint magyar műfaj nemzetközi népszerűsítésének érdekében végzett több évtizedes tevékenységéért Pro Cultura Hungarica kitüntetést vehetett át Kálmán Yvonne a Parlamentben Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől pénteken.



A magyar kultúra és operett exportképes, versenyképes és egyben "21. századképes is", úgy tud közösséget teremteni, mint csak a legnagyobb kulturális teljesítmények - fogalmazott Balog Zoltán. Hozzáfűzte: "nincs olyan nagyvárosa a világnak, ahol ne rezdülne meg a szív, amikor megszólalnak a magyar operett dallamai".



A magyar kormány az operett tudományos kutatásáért és népszerűsítésére Kálmán Imre nevét viselő kutatóközpontot hoz létre - emelte ki a miniszter, aki köszöntőjében úgy vélte, "az operett otthon van Budapesten".



Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar kultúra és a magyar operett népszerűsítésében - méltatta a díjazottat Balog Zoltán. Kitért arra is: az elismerés adományozásával azt szeretnék kifejezni, hogy a már fiatalon Bécsbe költöző Kálmán Imre, és a lánya is a "miénk", magyaroké.



Kálmán Yvonne, aki 2013-ban megkapta a Budapesti Operettszínház nagydíját is édesapja életművének gondozásáért, az elismerés átvétele után azt mondta: Kálmán Imre zenéje a jövőben is boldoggá fogja tenni az embereket, ahogy azt hosszú évtizedekig tette a múltban is.



Az ünnepségen részt vett Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, valamint Lőrinczy György, a Budapesti Operettszínház igazgatója is. A rendezvényen Kálmán Imre műveiből az operettszínház művészei adtak elő részleteket.