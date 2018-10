Polt Péter: az ügyészség emelte a színvonalat

Magyarország ügyészsége 2017-ben nemcsak megtartotta, de tovább emelte a korábbi színvonalat - hangoztatta Polt Péter csütörtökön a Tiszafüredi Járási Ügyészség új székházának átadásán.A legfőbb ügyész azt mondta, hogy a székház avatása beleillik a 2000-ben indult folyamatba. Az infrastrukturális helyzetet felmérve akkor döntötték el, hogy Magyarországon nem csupán a jogi környezetet kell átalakítani és a személyi feltételeket megteremteni, hanem korszerű tárgyi körülményeket kell létrehozni - közölte.Ez stratégiai döntés volt - idézte fel, hozzátéve, arról is határoztak, hogy az igazságszolgáltatást - ide értve az ügyészséget is - nem szabad távolabb vinni a lakosságtól, hanem a kisebb településeken is, mindenütt, ahol bíróság működik, meg kell tartani, meg kell erősíteni az ügyészi szerveket. Ennek egyik fontos állomása az új ügyészségi székház átadása Tiszafüreden - tette hozzá.Polt Péter az eredmények között említette, hogy az elmúlt időszakban a magyar ügyészség infrastruktúrájában hihetetlen fejlődés történt: az épületek jelentős része megújult, az egyéb infrastrukturális feltételeket a 21. század szintjére emelték.A megújulást jelzi, hogy a vádereményesség már 98 százalék fölött van, s mindezek azt mutatják, hogy az ügyészség szakmai színvonala megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyeket a társadalom és az ügyészség vezetése is támaszt az ügyészségen dolgozókkal szemben - mondta.Polt Péter szólt arról is, hogy az idei év különösen jelentős a magyar ügyészség életében. Július 1-jén lépett hatályba az új büntetőeljárási törvény, amely új feladatokat és nagyobb felelősséget ró az ügyészi szervezetre - említett példát.Emlékeztetett arra is, hogy az elektronikus ügyintézésre való áttérés zökkenőmentesen zajlott. Annak haszonélvezője az egész magyar társadalom lesz - fogalmazott.Varga Árpád Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyész elmondta, hogy az új épületben az ügyészi munka komfortos, a modern építészeti irányelveknek is megfelelő, korszerű irodaházban folytatódhat. Korábban a négy ügyészt, három ügyviteli és egy fizikai alkalmazottat foglalkoztató tiszafüredi járási ügyészség az 1940-ben átadott bírósági épület földszintjén, összesen 86 négyzetméteren, mindössze három irodában működött, a nyomasztó zsúfoltság megnehezítette a munkavégzést - idézte fel.Oczella Pál tiszafüredi járási vezetőügyész azt mondta, hogy a jövőben is az elvárt magas színvonalon dolgoznak tovább, jó gazdái lesznek az új épületnek.Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a kétszintes székházban 293 négyzetméteren tágas irodákat, irattárat, egyéb funkcionális és kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki. Az irodaház, amelyet szolnoki építészek terveztek, tizenhárom hónap alatt épült fel. A beruházás 164 millió forintba került, az építkezés teljes költségét az ügyészség állta.