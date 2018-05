Pogácsás: a kormány fontosnak tartja a stabil önkormányzatokat

Pogácsás Tibor erről azután beszélt sajtótájékoztatón, hogy Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke és Cser-Palkovics András (Fidesz), Székesfehérvár polgármestere, az MJVSZ társelnöke társaságában szakmai egyeztetésen vett részt Pintér Sándor belügyminiszterrel, miniszterelnök-helyettessel a megyei jogú városok működését érintő kérdésekről.



Az államtitkár azt mondta, a BM eddig is folyamatosan együttműködött az önkormányzatokkal, és a jövőben is ezt a gyakorlatot akarja folytatni.



Néhány napja már találkoztak az önkormányzati szövetségek vezetőivel, akiktől azt kérték, fogalmazzák meg fontos javaslataikat az elkövetkezendő kormányzati ciklusra.



A keddi egyeztetésen a finanszírozás továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdések hangzottak el. Az elmúlt hónapokban, években komoly munka folyt azért, hogy egy megfelelő feladatalapú önkormányzati finanszírozással tudjanak előállni. Ki tudnak dolgozni egy olyan módszert, amely a településeknek és a költségvetésnek is elfogadható - jelentette ki.



Szó esett a különböző méretű önkormányzatok együttműködési lehetőségéről is. A fővárosról és a megyei jogú városokról elmondható, hogy nemcsak a saját lakosságuk ellátásáért vállalnak felelősséget, hanem az agglomerációért is. Az ehhez szükséges fejlesztéseket az új Modern városok program egyértelműen elősegíti, a finanszírozási oldalt át kell gondolni - jegyezte meg.



A belügyminiszter feladatként határozta meg a rendszeres találkozókat az önkormányzati szövetségekkel és a megyei jogú városok vezetőivel azért, hogy a költségvetés kialakításakor közösen tudjanak fellépni - jelezte Pogácsás Tibor.



Szita Károly azt mondta, ez egy látogatássorozat első állomása volt. Valamennyi minisztertől engedélyt kérnek, hogy felkereshessék, elsősorban azért, hogy az elkövetkezendő évek közös feladatairól beszéljenek. Egyúttal együttműködésüket, segítségüket is felajánlják a kormánynak - tette hozzá.



Úgy fogalmazott, hogy kedden a településeknek legfontosabb miniszternél jártak, akinek köszönetet mondtak azért, hogy jóval stabilabban tudnak működni és gazdálkodni az önkormányzatok, mint két-három éve. Áttekintették az előttük álló feladatokat, az egyeztetés egy része pedig a biztonságról szólt.



Közvélemény-kutatási adatokat ismertetve kijelentette, hogy a magyarok szubjektív biztonságérzete már három éve is magas volt, tavaly év végére azonban még erősebbé vált.



Az MJVSZ elnöke jelezte, hogy az erősödő migráció kérdését is érintették. Megköszönték a belügyminiszteren keresztül a rendőröknek, hogy biztonságban tudhatják magukat, egyúttal a segítségüket ajánlották fel az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez.



A városaikban élő polgárok azon erős igényével is egyetértenek, hogy a kormány továbbra is tegyen meg mindent a migráció megállításáért - hangsúlyozta Szita Károly. Ha kell, módosítson alkotmányt, az MJVSZ támogatja ezt, mint ahogy azon új törvényeket is, amelyek célja a biztonság megteremtése.



Cser-Palkovics András kiemelte: a csaknem egyórás tárgyalás alapvetése az volt, hogy a megyei jogú városok soha annyi fejlesztési forrást és lehetőséget nem kaptak a kormányzattól, mint az előző években. Abban érdekeltek, hogy mind az európai uniós forrásokból, mind a Modern városok program keretében megvalósuló beruházások ütemezetten tudjanak előrehaladni - hangoztatta.



Megállapodtak abban, hogy a megyei jogú városok javaslatait, ötleteit a jövő héten eljuttatják a belügyminiszterhez.



Az önkormányzatok közösen tesznek meg mindent az állammal azért, hogy a települések még élhetőbbek és szerethetőbbek legyenek. Ehhez sok feladatot kell ellátni, ami összefügg a feladatfinanszírozással. Üdvözlik és előrelépésnek tartják a korábban bevezetett új finanszírozási módszertant, a kapcsolódó kérdéseket áttekintik majd a minisztériumokkal - jelezte.



Fontos alapgondolat, hogy ne csupán az állandó lakosságszámból induljanak ki a nagyvárosok esetében, amelyek térségi feladatokat látnak el: mindenkinek biztosítanak bizonyos szolgáltatásokat, aki az agglomerációban él - emelte ki Cser-Palkovics András.