Pletyka miatt gyújtogatott az önkéntes zalai tűzoltó

A szülei szomszédjában szándékosan gyújtogató önkéntes tűzoltó ellen emeltek vádat Nagykanizsán - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.



Pirger Csaba közölte: 2017 márciusában egy dél-zalai településen több tűzeset is történt, a többi között egy önkéntes tűzoltó szüleinek tulajdonában lévő, de ekkor lakatlan házban. Ez utóbbi tűzeset oka nem derült ki, de az bizonyossá vált, hogy nem szándékos gyújtogatás történt.



Ennek ellenére a településen elterjedt az a szóbeszéd, hogy a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület tagjaként is tevékenykedő férfinak köze lehetett a tűzhöz. A férfi a számára kellemetlenné vált pletyka miatt úgy gondolta, hogy egy újabb tűzeset elterelhetné róla a gyanút.



Néhány nappal később az épület szomszédságában lévő házhoz ment, amely szintén üresen állt, mert a tulajdonosai külföldön dolgoztak. A konyha bukóra nyitva hagyott ablakán keresztül motorbenzint locsolt szét, amit meggyújtott, a tűz pedig átterjedt a lakóház belső részébe is.



A férfi a tüzet látva nagyon megijedt, autójával egy nyilvános telefonfülkéhez ment, ahonnan álnéven bejelentést tett a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére. Így a hivatásos tűzoltók a helyi önkéntesekkel rövid idő alatt eloltották az egyébként csak kisebb kárt okozó tüzet.



Oltás közben a tűzoltók felfigyeltek a motorbenzin szagára, ezért a történtekről rendőrségi bejelentést tettek, s a nyomozók később szándékos gyújtogatás miatt indítottak büntetőeljárást a tüzet okozó férfi ellen.



A mintegy 400 ezer forintos kárral járó gyújtogatás miatt kisebb kárt okozó rongálás vétségének elkövetésével vádolta meg a Nagykanizsai Járási Ügyészség az önkéntes tűzoltót.