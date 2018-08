Plasztikkártyára cserélik a horgászigazolványt

Az új plasztik alapú dokumentum jövő év január 1-től váltja ki a jelenlegi, papíralapú horgászigazolványt.



Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke a kártyát bemutató csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a kormány célja, hogy egyszerűsítsék az okmányok rendszerét, ennek a bürokráciacsökkentési csomagnak a részeként hozták létre a horgászkártyát.



Szűcs Lajos úgy számolt, hogy a jövő év első felére minden magyar horgász rendelkezik majd az okmánnyal. A személyi igazolvány méretű kártya azonosításra és horgászjegyvásárlásra is alkalmas, miközben megteremti annak a lehetőségét, hogy a MOHOSZ naprakész nyilvántartásokat készítsen - emelte ki.



A kártya birtokosai számára az egyik mobilszolgáltató saját díjcsomagot készít - közölte. Hozzátette, hogy a dokumentum a horgászat időtartama alatt balesetbiztosítást is nyújt.



Hangsúlyozta, hogy a Magyar Horgászkártyát nemcsak online lehet igényelni, hanem személyesen, a horgászszervezeteknél is.



Szűcs Lajos arra is kitért, hogy 2019-től a MOHOSZ közfeladat ellátó szervezetként működik, ők végzik majd a természetes vizek horgászati célú kezelésének nagy részét. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években több mint 120 ezerrel nőtt a regisztrált, "tiszta eszközökkel és tiszta papírokkal" rendelkező horgászok száma, ami mára meghaladja a 460 ezret, ezért jelenleg a MOHOSZ az ország legnagyobb civil szervezete.



Az elnök beszéde végén jelképesen átadta az első Magyar Horgászkártyát Erdei Zsolt profi világbajnok ökölvívónak, a Magyar Horgászat Nagykövetének.



Dérer István, a MOHOSZ elnökhelyettese elmondta: az internetes hozzáféréssel nem rendelkezők számára több mint 1300 helyszínen nyújtanak segítséget. Szeptember 1-től a MOHOSZ honlapján is elindul egy, a regisztrációhoz segítséget nyújtó interaktív videó, valamint munkanapokon telefonon is segítséget lehet majd kérni.



A kártya egyszeri, a teljes, 5 éves érvényességi időre szóló regisztrációs díja 2200 forint lesz.



Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott a sajtótájékoztatón emlékeztetett: az idén februárban a kormányzat a MOHOSZ-szal közösen egy online felmérést indított, amelynek során több kérdésben, köztük a Magyar Horgászkártya bevezetésében is kikérték az érintettek véleményét. A válaszadók 98 százaléka jó iránynak tartotta a horgászkártyát.



Nyitrai Zsolt külön hangsúlyozta, hogy a MOHOSZ a kormány stratégiai partnere, amit egy korábbi együttműködési megállapodásban rögzítettek. A miniszterelnöki biztos azt mondta, hogy miután ezt a megállapodást még az áprilisi választás előtt kötötték, ezért azt kezdeményezi, hogy a jelenlegi kabinet és a horgászszövetség még az idén kössön egy újat.