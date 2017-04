Pintér Sándor: Magyarország betartja a külső határok védelmét előíró uniós szabályokat - Galéria

- jelentette ki a belügyminiszter csütörtökön Tompán. Pintér Sándor a kibővített tompai tranzitzónában tett látogatását követő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy. Meg kell akadályozni, hogy bárki illegálisan átlépje a zöldhatárt - tette hozzá.A miniszter kiemelte, hogy péntektől szigorodik az ellenőrzés az átkelőkön is, a tagállamok és a harmadik országok polgárai is csak ellenőrzést követően léphetnek majd át a határon.Pintér Sándor kifejtette,. Az érintettek a Röszkén és Tompán kialakított, 250-250 férőhelyesre bővített létesítményekben adhatják be menedékkérelmüket, és ott várhatják meg azok jogerős elbírálását. Addig kulturált környezetben helyezik el őket, és megfelelő ellátást biztosítanak számukra.A tranzitzónákban senki nincs őrizetben, mindenki szabad elhatározásából tartózkodik ott, és aki nem várja meg az eljárás végét, az szabadon távozhat Szerbia irányába - mondta a belügyminiszter, hozzátéve: a kísérő nélkül érkező gyermekkorúakat automatikusan az ország belsejében helyezik el, a magyar gyermekvédelmi rendszerbe kerülnek.Egy kérdésre válaszolva Pintér Sándor kitért arra, valamennyi EU-tag elfogadja, hogy Szerbia biztonságos származási ország, arról azonban nincs közös álláspont, biztonságos tranzitország-e. Magyarország elvi alapon döntött erről, valamennyi uniós tagot és tagjelöltet biztonságos országnak tekint. A nemzetközi jogszabályok alapján a menedékkérőnek a legközelebbi biztonságos országban kell benyújtania kérelmét, a magyar hatóságok pedig minden kérelmező esetében egyedileg vizsgálják meg, hogy üldöztetésnek van-e kitéve.- tudatta a miniszter.Szintén kérdésre válaszolva a belügyi tárca vezetője közölte,A magyar kormány tisztában van azzal, hogy Szerbia nehéz helyzetben van, a becslések szerint 7-10 ezer ember tartózkodik illegálisan a szomszédos országban. Magyarország így tudomásul veszi, hogy jelenleg Szerbia nem tudja visszafogadni az onnan érkezőket - mondta.Pintér Sándor szólt arról, a macedón határon magyar rendőrök segítik szerb kollégáik munkáját, a magyar-szerb határ térségében pedig közös járőrszolgálat működik.Arra a felvetésre, amely szerint, a miniszter kijelentette, minden egyes panaszt a rendőrségtől független ügyészség vizsgál ki., az érintett rendőrt azonnali hatállyal elbocsátották.Pintér Sándor közölte,Azonos következtetésre jutottak a visegrádi országokból, valamint Ausztriából érkező, a magyar-szerb határon szolgálatot tejesítő rendőri egységek is.Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója elmondta, az a nyolc, kísérő nélküli kiskorú, akinek tranzitzónába szállítását ideiglenes intézkedésként a strasbourgi bíróság megtiltotta, 18 év körüli fiatal. A szakember leszögezte, fel sem merült, hogy a tranzitzónában helyezzék el őket; jelenleg már csak hatuk esetében folyik menekültügyi eljárás, ketten ugyanis elhagyták az országot.