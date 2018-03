Pesti Srácok: Czeglédy cége finanszírozta Kész Zoltán kampányát

A portál által nyilvánosságra hozott videón a tanú, akinek csupán a keze látható a képen és a hangját is eltorzították, azt állítja, hogy a Humán Operátor és az alá rendelt cégek és iskolaszövetkezetek, elsősorban diákok bevonásával aktívan részt vettek a kampányban, amelynek végén Kész Zoltánt országgyűlési képviselővé választották.



A plakátok gyártásától, a plakátragasztáson és a nyomdai munkákon keresztül az aláírásgyűjtő aktivisták tevékenységéig, minden szolgáltatást Czeglédy biztosította a kampányhoz.



"Százas nagyságrendben" diákok végezték a plakátolást, sőt közvélemény-kutatásban és telefonos kampányban is részt vettek - sorolta.



Közlése szerint ezt a fiatalok, a magas, nettó ezer forinttól kezdődő órabérért szívesen csinálták, hiszen aki a kampány egészében közreműködött, az akár százezer forint nagyságrendű pénzt is kapott.



Ugyanakkor Czeglédy Csaba koordinálta a kampányt, illetve jogi hátteret biztosított - fűzte hozzá.

A megszólaló szerint Kész Zoltán tudta, hogy milyen apparátus, diákok dolgoznak neki, és ezt baloldali segítségnek gondolhatta.

Volt több kampány is, amelyet a Humán Operátorból finanszíroztak - mondta a videón a "védett tanú".

A portál a videóhoz fűzött írásában azt állítja: az elmúlt hónapokban többször is bebizonyosodott, hogy a bűnszövetkezetben, adómilliárdok elcsalására felépített, Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezeteket valójában politikai célokra használhatták, és baloldali politikusok állhatnak a háttérben.

Felidézik: először a DK elnökéről, Gyurcsány Ferencről derült ki - aki mellesleg Czeglédy személyes barátja -, hogy százmilliós nagyságrendben kölcsönzött az ALTUS-on keresztül a letartóztatott ügyvéd-kampányfőnök cégének.

Aztán a Human Operator Zrt. fővárosi irodájának egyik korábbi alkalmazottja beszélt arról, hogyan bonyolítottak le Érden egy kampányt iskolaszövetkezeti tag diák munkavállalókkal.

Ugyanakkor a portál szerint a tanú - "aki a hálózat egyik kulcsfigurája" - nyilatkozatából az derül ki, hogy komplett baloldali kampányok lebonyolítására és finanszírozására építették fel az iskolaszövetkezeti hálózatot, és erre használták a be nem fizetett adómilliárdokat.

Azt írják: Czeglédy üzenete a baloldali pártok felé világos volt: "ha sikert akarsz, ránk van szükséged, mert mi nélkülözhetetlenek vagyunk a győzelemhez". Továbbá "Csaba állítólag fanatikusan, szinte már megszállottan szolgálta Gyurcsányékat".

A Pesti Srácok mindebből azt a következtetést vonja le, hogy a kampányok fedezete az az adóként be nem fizetett 6 és fél milliárd forint volt, amit ma a nyomozóhatóság keres.

Az interjúban elhangzottakról Lomnici Zoltán alkotmányjogász a portálnak azt mondta: egyértelműen tiltott pártfinanszírozás történt. Ugyanis a választási eljárásról szóló törvény szerint, aki függetlenként indulva ténylegesen egy párt, vagy politikai erő kampányapparátusát veszi igénybe, megsértheti a választási eljárás rendjét.

Továbbá az információk arra utalnak, hogy 18 év alattiak dolgozhattak a kampányban, miközben a diákmunkát hivatalosan nem ilyen célból hirdethették meg. Visszatérő elem a "zsebbe kapott pénz" lehetősége, amely nem összeegyeztethető a adószabályokkal.

A Büntető törvénykönyv szerint pedig, aki a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek foglalkoztatására vonatkozó törvényi előírásokat megszegi, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható - mondta a portálnak Lomnici Zoltán.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott.

A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.