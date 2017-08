Pénzbüntetést kapott a holokauszttagadó könyvet megjelentető kiadó vezetője

Ibolya Tibor közleményében azt írta: a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészséghez megérkezett a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalás mellőzésével meghozott, nem jogerős végzése, melyben a nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt 120 ezer forint pénzbüntetést szabtak ki a vádlottra. Ha a kiadóvezető nem fizeti be az összeget, akkor 120 nap végrehajtandó szabadságvesztésre kell azt átváltoztatni. Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint a kiadóvezető a rendőrségi nyomozás során beismerte tettét.



A cég 2012-ben adta ki magyar fordításban a kötetet, amelyben a szerző a holokausztot mítosznak tartja, a gázkamrák létezését megkérdőjelezi. A kiadó a magyar nyelvű könyvet az üzletében, valamint az általa működtetett webáruházban értékesítette. Utóbbi honlapon a vádlott a könyv szellemiségét tükröző kiadói ajánlást is írt az olvasóknak.



Ibolya Tibor felidézte azt is, hogy a vádhatóság indítványára még 2016 augusztusában a Budai Központi Kerületi Bíróság az érintett holokauszttagadó internetes tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el. Az ügyészség azt kérte vádiratában, hogy ezek a tartalmak végleg hozzáférhetetlenek legyenek, Ibolya Tibor szerdai közleményében azt írta: ezt a bíróság elrendelte.



Az ügyészség sem korábban, sem mostani közleményében nem nevezte meg sem a kötet szerzőjét, sem a kifogásolt könyv címét, sem a magyar kiadót.