Pedagógusok Szakszervezete: egy évvel halasszák el a Nat bevezetését!

A Pedagógusok Szakszervezete azt kezdeményezi, hogy egy évvel halasszák el az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését - közölte a szakszervezet hétfőn az MTI-vel.



Az érdekvédelmi szervezet javaslatát az idő rövidségével indokolja, azt szeretnék, ha lenne elegendő idő az érdemi szakmai párbeszédre, majd a felkészülésre.



Közleményükben kiemelték: az oktatási kormányzathoz elküldött szakmai véleményében a PSZ arra is kitért, hogy nem készült el a törvény által előírt értékelés arról, hogyan vált be a jelenlegi Nat, így a Pedagógusok Szakszervezete nem tudja, mit és miért akarnak megváltoztatni.



A nyilvánosságra került tervezet nem csökkenti a tananyag mennyiségét, sőt, egyes tantárgyaknál még növeli is. Új tantárgy lenne a társadalomismeret, de nem derült ki, kik oktathatják azt - sorolták kifogásaikat.



Hozzátették: az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére kevésbé alkalmas a jelenlegi koncepció, a merev szabályozás nem segíti elő az egyénre szabott oktatást. Kimaradt a szakközépiskolák közismereti alaptanterve, az eltérő nevelési igényű gyermekek tantervéről sincs információ. Az óvodai-iskolai átmenet megkönnyítésére bevezethető lenne a 0. évfolyam, ám az önként vállalt feladatokra eddig sem volt pénz, továbbá a választhatóság a PSZ szerint növelheti a szegregációt - véli a szakszervezet.



Az új Nemzeti alaptanterv munkaanyagához a véleményeket szeptember 30-ig várták. A Nat a tervek szerint 2019 szeptemberében lép életbe.