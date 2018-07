Parndorfi halálkamion: embercsempészés miatt letartóztattak egy bolgár férfit

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság egy bolgár férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint az úgynevezett parndorfi ügyben érintett bűnszervezet vezetőinek megbízására sofőröket toborzott Bulgáriában és többször "előfutóként" kísért migránsokat szállító járműveket - tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.



Nánási László megyei főügyész a közleményben azt írta: a férfit nemzetközi és európai elfogatóparancs alapján sikerült elfogni és kedden, július 17-én adták át a bolgárok a magyar hatóságoknak. A Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt indítványozta a 39 éves férfi letartóztatását.



Hozzátette, a bolgár férfinak 2015 júliusában és augusztusában a 71 ember halálát okozó úgynevezett parndorfi ügy bűnszervezetének vezetői adtak megbízást arra, hogy pénzért sofőröket toborozzon Bulgáriában, majd hozza őket Magyarországra. A gyanúsított legalább hat embert szervezett be, három alkalommal a migránsok beszállításakor figyelte a rendőri jelenlétet, majd "előfutóként" kísérte a járműveket, de a 71 migráns halálával végződő szállításban nem vett részt.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a parndorfi ügytől elkülönített nyomozást folytat bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt a bolgár férfi ellen.



Az NNI a férfit őrizetbe vette és bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.



Az ügyészség szerint a férfi letartóztatása azért indokolt, mert a várhatóan magas büntetési tétel miatt a hatóságok elől esetleg elszökne vagy elrejtőzne. Ezen kívül a bűnismétlés veszélye is fennáll, mivel a nyomozás adatai szerint a gyanúsított a bűnszervezet többi tagjának, szervezőjének elfogása után is folytatta az embercsempészést.



A bíróság döntése nem jogerős, az ellen a bolgár férfi és védője fellebbezett.



A parndorfi "halálkamion" ügyében a Kecskeméti Törvényszék június 14-én első fokon 25-25 év fegyházbüntetéssel sújtott négy embercsempészt, egy afgán és három bolgár állampolgárt. A szervezet tagjai 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 illegális bevándorlót zártak be egy sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba Mórahalom térségében. Az 59 férfi, 8 nő és 4 gyerek még Magyarország területén megfulladt. Az embercsempészek a hűtőkamiont az ausztriai Parndorf közelében hátrahagyták és elmenekültek.