Párbeszéd: a kormánynak el kell számolnia az olimpiai pályázatra elköltött pénzekkel

Tordai Bence, a párt szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt is követelte, hogy azokat a stadionokat, amelyeket az olimpia miatt építettek meg, vagy újítottak fel, nyissák meg a budapestiek előtt.



A szóvivő elmondta azt is, korábban azért is ellenezték az olimpiát, mert "elképesztő korrupciós kockázatot" láttak benne, és ez a gyanújuk be is igazolódott: 35 milliárd forintot költöttek el átláthatatlanul úgy, hogy semmilyen eredménye nem volt.



A kormány szerda este hozott határozatot arról, hogy javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságnak a 2024. évi budapesti olimpia és paralimpia megrendezésére irányuló pályázat visszavonására.