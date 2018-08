Papp Károly: az illegális migráció nem szűnt meg

Az illegális migráció nem szűnt meg, a nyugat-balkáni útvonalon több ezer ember várakozik arra, hogy illegális úton az Európai Unió területére léphessen - jelentette ki a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója szerdán Nagykanizsán, a Készenléti Rendőrség új épületkomplexumának átadásán. Papp Károly a több mint háromszáz rendőr elhelyezésére szolgáló új objektum avatásán közölte: a migránsok és az embercsempészek módszert váltottak, új útvonalakat alakítottak ki a magyar déli határ szigorú védelme miatt.A legfrissebb adatok szerint a horvát-bosnyák határon több mint ötezer, Szerbiában pedig több mint négyezer ember várakozik arra, hogy illegálisan bejusson az EU területére - mondta.Papp Károly felidézte, hogy az alaptörvény is rögzíti az államhatár védelmét, a rendőrségnek pedig részt kell vennie a jogellenes bevándorlás megakadályozásában. Az elmúlt években is kiemelt feladat volt a határ őrizete, 2011-ben az arab tavasz, 2014-ben a koszovói kivándorlási hullám, 2015-től pedig az illegális migráció "robbanása" miatt, amikor 106 ország állampolgárai érkeztek illegálisan Magyarországra és ezzel az EU területére.A magyar kormány "időben határozott döntéseket és hatékony intézkedéseket hozott" a határrendészeti feladatok ellátása érdekében. A szükséges törvénymódosításokkal biztosította a jogi környezetet, határzár létesült a magyar-szerb és a magyar-horvát határon, a Készenléti Rendőrségnél határőrizeti igazgatóságokat hoztak létre és háromezer fős létszámfejlesztést hajtottak végre, több mint 100 milliárd forintból pedig új objektumok épültek, lecserélték és fejlesztették a gépjárműparkot, a fegyvereket és a felszereléseket - sorolta a BM közbiztonsági főigazgatója.Emlékeztetett arra, hogy amikor a Készenléti Rendőrség és a helyi főkapitányságok állománya kevésnek bizonyult a déli határok védelmére, az ország minden megyéjéből érkeztek oda rendőrök, de eközben azonban otthon is gondoskodni kellett a állampolgárok szubjektív biztonságérzetének fenntartásáról. "Nem alakult ki egyetlen magyar településen sem közbiztonsági deficit, és nincsenek hazánkban nogo-zónák sem" - jelentette ki Papp Károly.Mindezen túl a visegrádi országok, valamint Ausztria és a Frontex-műveletek keretében más államok rendőrei is segítették Magyarországon a határvédelmet. A magyar rendőrök ugyanakkor Szlovéniának és Bulgáriának adtak segítséget, ezekben a napokban pedig Szerbiában és Macedóniában teljesítenek szolgálatot.Papp Károly szerint azért van szükség a magyar határok megerősített védelmére, mert az eddig kialakított rendet meg kell őrizni. Abban a pillanatban, ha az embercsempészek és a migránsok megéreznék, hogy lazul a magyar külső határon a védelem, újabb migrációs nyomással nézne szembe Magyarország - hangsúlyozta.Balogh János országos rendőrfőkapitány a nagykanizsai objektum átadásán beszámolt arról, hogy a Készenléti Rendőrség háromezer fős létszámfejlesztése mellett az eddigi hét mellé nyolc új határvadász bevetési egységet hoztak létre, elsősorban vidéki helyszíneken.A rendőrségnek 2017-2018-ra mintegy 100 milliárdot biztosított a kormány létszámfejlesztésre, eszközbeszerzésre, objektumépítésre. A 2016 szeptemberében megkezdett toborzás révén idén júliusra feltöltötték a szükséges háromezres létszámot.Győrben, Szegeden és Szombathelyen már birtokba vették a Készenléti Rendőrség új épületeit, néhány héten belül pedig a pécsit is átadják. A nagykanizsai bevetési osztály létszáma 309, az itt dolgozók a határrend és a közterületek rendjének fenntartása mellett készenléti jellegű szolgálatot is elláthatnak.Balogh János kitért arra is, hogy az egykori határőrlaktanya területén kialakított új nagykanizsai objektum korszerű, kulturált elhelyezést biztosít, "versenyképessé teszi" a határvadász foglalkozást olyan térségben, ahol egyébként nagy a munkaerő-kereslet. Az állomány negyedét ugyanis olyan garzonszállóban tudják elhelyezni, ahol a családtagjaik is helyet kaphatnak, így a távolabbi megyékből érkezőknek is lehetővé válik, hogy itt kezdjék meg hivatásos szolgálatukat.A nagykanizsai épületkomplexum 5,7 milliárd forintból épült meg, a kivitelezés tavaly augusztusban kezdődött. A szükséges munkafeltételek megteremtése mellett az állomány tagjai számára kétágyas, fürdőszobás, minikonyhás garzonokat alakítottak ki - ismertette az országos rendőrfőkapitány.