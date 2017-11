Papírrecept nélkül is kapunk pirulát - mindent az e-receptről

Összeköti a háziorvosokat, egyéb kezelőorvosokat, patikákat, így hatékonyabbá teszi a betegek ellátását. Az orvosok lekérdezhetik betegük egészségügyi adatait. A gyógyszertárakban csak a beteg e-recept-adatai kérdezhetők le.Így gyorsabbá és költséghatékonyabbá válik az egészségügyi ellátás. Több adat áll a kezelőorvos rendelkezésére. A betegnek nem kell a leleteit gyűjtenie és magával vinnie a rendelésre.Az előírt csatlakozás minden köz­finanszírozott egészségügyi ellátóra vonatkozik, kivéve az Országos Mentőszolgálatra. A beutalóadatokat nem kötelező elektronikus formában rögzíteni, azonban minden járó- és fekvőbeteg-ellátó intézménynek tudnia kell fogadni az e-beutalóval érkező betegeket. Adatokat visszamenőleg nem lehet felvinni egyelőre.Minden a szokott formában zajlik, azzal a különbséggel, hogy amennyiben a kezelést végző orvos az új rendszeren keresztül lépett be a rendszerbe, akkor olyan információkhoz is hozzájut, amik másik ellátó intézményben keletkeztek. Az adatokat a rendszer automatikusan küldi az EESZT-nek. Ezeket csak a létrehozó orvos módosíthatja. A be­került betegadatok – a páciens önrendelkezési szabályait figyelembe véve – más kezelőorvosok számára hozzáférhetőek. Bárki személyesen bármely kormányablakban rendelkezhet arról, hogy kinek engedélyezi, hogy hozzáférjen. De erre február15-e óta mindenkinek lehetősége van a www.eeszt.gov.hu oldalon, ahova ügyfélkapus azonosítást követően a saját tajszám megadásával tudnak belépni.Alaphelyzetben betegadatokat csak a kezelőorvos kérdezhet le, különösen érzékeny adatokat, mint például a nemi betegségre, pszichiátriai, addiktológiai ellátásra, HIV/AIDS-fertőzöttségre vonatkozóakat. Ezt az alapállapotot a beteg önrendelkezés keretében megváltoztathatja. Saját adatainkat bármikor nyomon követhetjük.Nem más, mint a hagyományos papíralapú receptek elektronikus változata, amit nyomon lehet követni. Az orvos a hagyományos módon készíti el a receptet, amely ezután bármely patikában kiválthatóvá válik egy tajkártya vagy e-személyi igazolvány segítségével.Hozzátartozó, ismerős továbbra is a megszokott módon, a papíralapú felírási igazolással tudja kiváltani mások gyógyszereit. 2019-től mindenki kérheti, hogy a receptfelírási igazolását papíralapon is megkapja, bár ekkortól már nem kell a hagyományos receptformában kinyomtatni azt.A rendszer a legmagasabb biztonsági szinten működik. Az egészségügyi adatokhoz kizárólag a beteg házi­orvosa és kezelőorvosa, valamint a ke­zelésében részt vevő orvos férhet hozzá.A próbaüzem tanúsága szerint az e-receptekkel felgyorsulhat a kiszolgálás a gyógyszertárakban. Ez várható a betegek ellátásánál az orvosoknál is.