Pápamerénylet vádlottjával fotózkodott Vona

Így ölelkezett Vona Gábor és Çelebi a Kurultáj nevű rendezvényen.

Kép forrása: borsonline.hu

A II. János Pál elleni merénylet megrázta a keresztény világot

Fotó: borsonline.hu/ Puzzlepix

Kovács Béla egy sajtótájékoztatón.

Kép forrása: borsonline.hu/ MTI

Kiderült, ki az, aki miatt annyira lelkes Vona Gábor az iszlámmal és Törökországgal kapcsolatban.Az Origo tényfeltáró cikke szerint a török kapocs egy zavaros múltú, korábbi vádiratok és hírszerzési jelentések szerint a Szürke Farkasok terrorszervezet vezetőjeként hírhedtté vált szélsőséges török nacionalista, aki fotók és török híradások tanúsága szerint Vona szívélyes jó barátja. A török férfi, Musa Serdar Çelebi, aki vádlott volt a II. János Pál pápa elleni merénylet perében, mint az összeesküvés központi alakja.Az Origo a Jobbik elnökének Facebook-oldalán bukkant a férfira, amint Vonát szívélyesen, ölelkezve, arcra puszival üdvözli. Őt a felhasználók hozzászólásában azonosították be. A férfi nem más, mint Musa Serdar Çelebi, aki Németországban is élt. Ott lett az ADÜTDF, a Németországi Idealista Török Demokraták Egyesülete vezetője.Egy német parlamenti dokumentumból kiderül, hogy a titkosszolgálati tudás szerint ez az egyik leágazása a szélsőjobbos Szürke Farkasok (Bozkurtlar) szervezetnek, melynek számlájára 694 gyilkosságot írnak. A leágazásokhoz sorolják az ATIB-ot, a Török-Iszlám Kultúregyesületek Európai Unióját is, amelyet később szintén Musa Serdar Çelebi alapított.Çelebi jelenleg az isztambuli székhelyű UKID, Nemzetközi Fejlesztési és Együttműködési Szövetség vezetője és a kultúrdiplomácia területén dolgozik. Fáradhatatlan szervezője a Vona által is többször, több alkalommal méltatott turáni ideológiának, azaz a türk eredetű népek összefogásának.Vona Gábor négy évvel ezelőtti, azóta idehaza is elhíresült török turnéját egyenesen az UKID és annak vezetője, Çelebi szervezte le. A legmeglepőbb azonban a 2013–2016-os időszakról készített jelentésük, amelyben oldalakon keresztül a Jobbikról és Vona Gáborról van szó, fényképekkel, köztük olyanok is, amelyek Vonát, a feleségét és Musa Serdar Çelebit is egy társaságban örökítik meg.Bizonyíték az elmélyült kapcsolatra, hogy Budapesten Vonáék is vendégül látták Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás társaságában Çelebit.Emlékezetes, hogy a nyolcvanas években az orosz titkos­szolgálatot, KGB-t gyanúsították azzal, hogy megszervezte a pápa elleni merényletet. Az orosz titkosszolgálat most képbe került Szergej Szkripal angol-orosz kettős ügynök és lánya angliai megmérgezése kapcsán is. Ennek nyomán az EU több tagállamával együtt Magyarország is orosz diplomatát utasított ki. Az MTI értesülése szerint ez összefüggésben lehet Kovács Béla volt jobbikos európai parlamenti képviselő ügyével is. A KGBéla néven elhíresült politikust többek között az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel vádolják. Szabadlábon védekezik.