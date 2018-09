Palkovics: tudás mellett képességek is kellenek a munkaerőpiacon

A szakmai tudás mellett képességek is kellenek a munkaerőpiacon - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön a EuroSkills Budapest rendezvény szakkonferenciáján a Hungexpo Vásárközpontban.Kifejtette: az új világ olyan képességeket igényel, amely a szociális, a tanulás-fejlődési képességen túl alkalmas az együttműködésre is a mesterséges intelligencia rendszerekkel.A miniszter szerint a robotika nem szorítja háttérbe az emberi munkát, de azzal szembe kell nézni, hogy a jövőben az eddigiekhez képest más képességek kerülnek előtérbe.Az innovációs és technológiai miniszter rámutatott arra, a technológiaváltás át fogja alakítani a munkaerőpiacot is, új szakmák jelennek meg, a munkakörök egy része robotizálódik, ugyanakkor a szakmák jelentős része, főleg az emberek közötti kapcsolatra épülők, nem lesznek digitalizálhatók.Palkovics László szólt arról, hogy vállalati vezetők szerint is a digitalizáció a munkaerőpiacon újabb lehetőséget teremt, az eddigi mechanikus munka helyett sokkal nagyobb hatékonysággal elvégezhetők lesznek.Megjegyezte, az új munkakörökhöz a munkaerőnek megváltozott tudásra, tapasztalatra, képességre lesz szüksége.Az iskolákkal szemben támasztott egyik fontos követelmény, hogy hitessék el a tanulókkal, képesek megtanulni valamit, azt alkalmazni, és életük során a megtanulás és az alkalmazás képességet bármikor meg tudják ismételni - mondta Palkovics László.A miniszter szerint az iskola továbbra is az oktatás elsőszámú helyszíne marad, és ebben a tanárok szerepe fontos.Előadásában Palkovics László kitért arra is, hogy a piac egyre nagyobb arányban igényli a műszaki, informatikai, matematikai területhez köthető szakképzettséget, Magyarországon a műszaki területen tanulók létszáma nem elegendő, messze nem tudja kielégíteni a munkaerőpiac igényét.Az innovációs és technológiai miniszter fontosnak nevezte, hogy az iskolarendszerben bemutassák a szakmákat is, főleg azokat, amelyekben hiány mutatkozik. Elmondta, a duális képzés jó példa arra, hogy a tanulók megismerjék a gyakorlatot is.A magyar oktatáspolitikában a duális képzés a siker történetek közé tartozik, ezt támasztja alá a közép- és felsőoktatásban egyaránt jelentősen növekvő tanulószerződések száma - jelentette ki.A digitális oktatás fontosságát hangsúlyozva Palkovics László elmondta, hogy Magyarország elindította a Digitális jólét programot, ennek egyik fontos eleme a digitális oktatás erősítése, köztük a digitális tananyagfejlesztés, a pedagógusok digitális felkészítése.Az egymással kapcsolatban lévő eszközök száma jelentősen növekedni fog, és ez megváltoztatja a környezetet, a szakképzési rendszernek pedig szerepe van az elkövetkezendő időszak technológiai váltásában - mondta az innovációs és technológiai miniszter.Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztosa a konferencián elmondta, hogy a globalizáció a nemzetközi munkaerőpiacon is jelentős versenyt hozott, amit már az iskolában meg kell nyerni.Felidézte, hogy felmérések szerint az unióban tízből négy ember nem rendelkezik alapvető digitális ismeretekkel, ezért a bizottság támogatja az új készségek, a digitális oktatás fejlesztését, hiszen ezzel is segítik a munkaerőpiacon való helyezkedést.