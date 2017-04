Palkovics László: a diákolimpikonok példaképek

Miniszterelnöki és miniszteri elismerő okleveleket adott át az oktatási államtitkár a nemzetközi tudományos diákolimpiákon érmet szerző és részt vevő diákoknak, felkészítő tanáraiknak, valamint az őket támogató szervezeteknek csütörtökön a Parlamentben. Palkovics László szerint a diákolimpikonok példaképek, és a tehetséggondozás alapvető nemzeti ügy.



Az államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott: ma, itt megismerhetik a jövő szaktekintélyeit, tudósait, professzorait, akadémikusait, olyan fiatalokat, akik a tanulás és a tudás iránt érzett szenvedélyük és elkötelezettségük miatt példaképei lehetnek kortársaiknak.



Palkovics László rámutatott: az olimpián - legyen szó a sportról vagy a tudományos életről - csak az igazán jók győznek, s idáig eljutni is csak a legjobbak tudnak.



Nemcsak a tudásban legjobbak, a szorgalom mellett ott a kitartás, az ambíció, a céltudatosság is - mondta, hozzátéve: a diákok több érmet hoztak haza, mint a riói olimpián szereplő magyar sportolók. 34-en összesen 28 éremmel - négy arany-, tizenöt ezüst- és kilenc bronzéremmel, továbbá 6 dicsérettel - tértek haza.



"Mi ez, ha nem elhivatottság? Mi ez, ha nem küzdőszellem?" - tette fel a kérdést Palkovics László, aki kitért arra is, hogy a diákok már megmutatták, nemcsak el akarják érni, hanem el is tudják érni a céljaikat. Megvan bennük a kitartás, a motiváció - állapította meg.



Az oktatási államtitkár azt mondta, külön öröm a számára, hogy a versenyzők épp azokon a tudományterületeken érik el a legnagyobb sikereket, amelyek kissé mostohának számítanak a diákok szemében. "Még mindig kevesen jönnek izgalomba a fizika, a földrajz, a kémiai vagy a matematika szót hallva" - jegyezte meg, hozzátéve: a jövőt a természettudományok, a mérnöki és a műszaki teljesítmények fogják meghatározni legnagyobb részben, s épp ezért nagy felelősségük van abban, hogy ezeket a tudományterületeket vonzóvá tegyék a fiatalok számára.



Ebben a diákolimpikonok segítséget tudnak nyújtani, nagyon erősen hozzá tudnak ehhez járulni, mert - mint kiemelte - a jó példánál nincs semmi motiválóbb.



Palkovics László külön kiemelte a Nemzetközi Biológia Diákolimpián elért eredményeket. A versenyen 253 olimpikon indult, s a magyar csapat két arany- és két ezüstéremmel - az országok közötti nem hivatalos pontversenyben - 65 ország közül az 5. helyezést, Európában 32 országból az összes pontszám alapján az 1. helyezést érte el, Németországgal holtversenyben.



Az oktatási államtitkár köszöntőjében kitért arra is, hogy bizonyosan vannak még fel nem fedezett tehetségek, akiknek ma itt lenne a helyük. Itt lenne a helyük, de nincsenek meg a lehetőségeik: nincs meg a megfelelő hátterük, amire támaszkodhatnának, nincsenek tanáraik, akik lehetővé tehetnék, hogy a képességeiknek megfelelő szintre juthassanak el - fogalmazott.



Hozzátette: a tehetséggondozás alapvetően fontos, nemzeti ügy, ezért indult 2008-ban ötpárti konszenzussal program a tehetségek lehetőségeinek szélesítésére.



A kormány az ország gazdasági erejének bővülésével párhuzamosan egyre nagyobb összegeket tud erre a célra fordítani, reményeik szerint ennek köszönhetően egyre több hátrányos helyzetű, ám kimagaslóan tehetséges fiatalt köszönthetnek majd a jövőben a diákolimpikonok között is - közölte Palkovics László.