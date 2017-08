Palkovics: a tankönyvek legnagyobb része már az iskolákban van

Palkovics László a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) az alaprendelésben leadott igények túlnyomó részét péntek reggelig már kiszállította, a még hátralévő mintegy 200 ezer könyvet jellemzően az iskolaigazgatók - felújítások vagy más okok miatti - kérése alapján szállítják ki augusztus 31-ig.



A jelenlegi ismeretek szerint sehol nincs fennakadás, ahová véletlenül nem a megrendelt könyvek érkeztek volna meg, ott gyorsan megtörténik ezek cseréje - jelezte az oktatási államtitkár.



Az intézményvezetők augusztus 21-től adhatják le a pótrendeléseket is. Mint ahogy tavaly, úgy idén sem fogja a tankönyvek hiánya megakadályozni az iskolakezdést, több mint 1,1 millió gyerek pedig ebben a tanévben már ingyen jut hozzá a szükséges tankönyvekhez - jegyezte meg Palkovics László.



Az államtitkár arról is beszámolt, hogy az elmúlt 25 év legnagyobb összegű infrastrukturális beruházásai zajlanak a magyar oktatási rendszerben. Csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretéből 270 milliárd forintot fordítanak az állami, magán és egyházi fenntartású intézmények fejlesztésére. Ebből 130 milliárd forint jut az infrastruktúra javítására, felújításokra és építésekre.



Az állami iskolák számára meghirdetett, 60 plusz 30 milliárd forintos keretösszegű fejlesztési pályázatok a közelmúltban lezárultak, ezek eredményét hamarosan kihirdetik. Folytatódik a tanterem- és tanuszoda-fejlesztési program is, eddig 25 létesítményt adtak át és további 40 építése zajlik még - sorolta Palkovics László.



Az oktatási államtitkár kitért arra is, hogy a tanári béremelés következő szakaszaként szeptembertől átlagosan 3,4 százalékkal növekszik a pedagógusok fizetése. Az egyetlen módosítás idén, hogy - a szakszervezetek felvetése alapján - az iskolaigazgatók a teljesítmények alapján differenciált béremelést tudnak végrehajtani.



Ennek a szempontrendszerét "célszerű, ha az iskolaközösség együtt alakítja ki, de végső soron az iskolaigazgatók kezében van a döntés". Dönthetnek úgy, hogy mindenki megkapja a béremelés összegét, de határozhatnak arról is, hogy valamilyen módon differenciálják azt - fogalmazott Palkovics László.