Paksi bővítés: gőzerővel zajlik a munka, lehívták az orosz hitel első részletét

A biztonságra vonatkozó szabályok betartását az OAH ellenőrzi, de az atomtörvény szerint a végső felelős az erőmű üzemeltetője, nukleáris értelemben a létesítmény tulajdonosa. A nemzetközi szervezeteken keresztül külső kontroll is érvényesül - tette hozzá.

Az árat tekintve van bizonytalanság - erősítette meg. Azzal számolnak azonban, hogy a következő 15 évben a 600 ezer megawattnyi európai nagyerőműből ki fog esni 150 ezer megawatt az erőművek magas életkora és a klímavédelmi célkitűzések teljesítésére, ami növelni fogja a villamosenergia nagykereskedelmi árát.

Gőzerővel zajlik a munka annak érdekében, hogy 2018 elején az úgynevezett felvonulási területen megkezdődhessenek a Paks II beruházás kivitelezési munkái - mondta a paksi atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős államtitkár az Inforádió Aréna című műsorában kedden. Ennek keretében lehívták a magyar-orosz államközi hitel első, 98 millió eurós részletét - tette hozzá Aszódi Attila.Az erőmű kulcsrakész, fix áras és fix határidős megtervezése, megépítése és üzembe helyezése a fővállalkozó feladata. A munkában becslések szerint akár háromezer alvállalkozó is részt vehet majd. A Paks II. projekttársaságnak az egész tervezési, építési folyamatot nyomon kell követnie és ellenőriznie, minősítenie kell a munkában részt vevő cégeket - mondta a szakember.A létesítési engedélykérelemben kell bemutatni, hogy a nukleáris létesítmény meg tud majd felelni a nukleáris biztonsági szabályoknak. Ezt a mintegy 200 ezer oldalt tartalmazó dokumentumcsomagot jövőre kell majd beadni az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH) - jegyezte meg Aszódi Attila.Az államtitkár beszélt arról is, hogy a legtöbb, atomenergiát alkalmazó ország elsősorban az ellátásbiztonságot, a klímavédelmet és az olcsó, megfizethető villamosenergiához hozzáférést tartja a legfőbb szempontnak. Az EU-ban jelenleg a villamosenergia egynegyede származik atomerőművekből, melyeknek az élettartamra vonatkoztatott szén-dioxid-lábnyoma alacsonyabb, mint például a szél- vagy a napenergiának - ismertette.Beszélt arról is: azzal számolnak, hogy az építőipari munkák zömét magyar munkavállalók tudják elvégezni. A munkaerőhiányra a nemzetközi együttműködést említette megoldásként, ami jellemző az ilyen projekteknél. A teljes üzemeltető személyzet 1100 fős lesz, azt szeretnék, ha ennek derékhadát magyar instruktorok képeznék ki.