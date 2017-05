Özönvíz Budapesten, tornádó Perkátán - videó, fotók

A BKK tájékoztatása szerint a felszíni járatok közlekedésében jelentős fennakadásra kell számítani elsősorban a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy környékén, a Dózsa György úton a Vágány utcánál az aluljárót elöntötte a víz.

Tornádó volt Perkáta határában kedden délután - közölte az Országos Meteorológia Szolgálat a Facebook-oldalán.A Fejér megyei település határában a késő délutáni órákban egy úgynevezett nem-mezocikilonális tornádót észleltek. Ilyen tornádók rendszeresen előfordulnak a nyári félévben, de csak nagyon rövid élettartamúak és kis területet érintenek - írták. A szupercellákhoz kapcsolódó (mezociklonális) társaikhoz képest akár gyengébb zivatarfelhők alatt is megjelenhetnek. Az örvénylő oszlopban a szélsebesség meghaladhatja a 100-150 kilométer/órát - olvasható a közleményben.Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az ország középső, északkeleti területein jelenleg is elsőfokú riasztások vannak érvényben. Ezeken a területeken a következő órákban is várhatók intenzív záporok, helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat.Azt írták: kedd este főként az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén több helyen, nyugaton és a Tiszántúlon csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A zivatarokhoz jelentős mennyiségű (30-50 milliméter) csapadék, jégeső, egy-egy helyen 70 kilométer/óránál erősebb szélroham is társul. Éjszaka leginkább keleten, északkeleten lehet intenzívebb eső.Szerdán eleinte elszórtan, majd a déli óráktól az Alföldön és északkeleten több helyen várható zápor, zivatar. Intenzívebb zivatarok főként az Alföld középső és keleti részén valószínűek, amelyekhez helyenként viharos szél, felhőszakadás és jégeső is társulhat. Szerda délután, este az Észak-Dunántúlon is lehetnek még viharos széllökések - tették hozzá.Az előrejelzés szerint szerdán hosszabb-rövidebb időre süthet ki a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-16, a legmagasabb 20-26 Celsius-fok között alakul.Több elárasztott épületből is embereket kellett kimenteniük a tűzoltóknak kedden Szentendrén - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.A közlemény szerint az egyik épületben, a Halász utcában álló étteremben majdnem egy méter magasan állt a víz, amikor a tűzoltók megérkeztek; onnan hat embert menekítettek ki.A Bogdányi úton szintén egy éttermet veszélyeztetett a víz, innen három embert menekítettek ki.Az egységek folyamatosan végzik a környező utcák átvizsgálását, az egyik pincéből további három embert vittek biztonságos helyre a tűzoltók - tették hozzá.A főváros VIII. kerületében két autó, a X. kerületében egy jármű rongálódott meg kedden a viharban - közölte a fővárosi katasztrófavédelem a honlapján.A közlemény szerint a katasztrófavédelem folyamatosan fogadja a bejelentéseket, a fővárosból már több mint kétszáz érkezett.A kedden Budapestre is lecsapó vihar, a lezúduló nagy mennyiségű csapadék a város számos pontján okoz gondokat - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.A közlemény szerint elsősorban a XIII. és a XIV. kerületben volt dolga a szakembereknek, eddig több mint száz bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.Jellemzően épületekbe befolyt víz szivattyúzásához és kidőlt fák, leszakadt faágak eltávolításához riasztják a fővárosi tűzoltókat - tették hozzá.A VI. kerületben, a Podmaniczky és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Vágány utcai vasúti felüljárónál nyolc személyautó és egy trolibusz akadt el az összegyűlt csapadékvíz miatt.A Waze online közösségi navigációs rendszer térképe szerint Budapest összes fő közlekedési útvonalán jelentős torlódások alakultak ki; számos mellékút is járhatatlan.Több BKK-járat sem közlekedik Budapesten a heves esőzés miatt, Óbudán a Béke téren térdig áll a víz.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint nem jár az 1-es villamos Zugló vasútállomás és Vágány utca között, a 4-es és 6-os villamos a Széll Kálmán tér a Jászai tér között, a 17-es villamos a Széll Kálmán tértől egészen a Bécsi úti végállomásig, a 19-es és 41-es villamos a Bécsi út és a Batthyány tér között, a 28A és a 37-es villamos a Kada utca és a Sörgyár között, az 56A és a 61-es Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között.A szentendrei, 5-ös HÉV nem jár a Batthyány tér és a Szentlélek tér között, a 70-es troli terelt útvonalon szállítja az utasokat, a Libegő sem jár.A Facebookon lévő fotók szerint Óbudán, a Béke téren térdig ér a víz.Korábban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmában is kisebb fennakadás volt, de a repülőgépek indítása és fogadása már zavartalan.