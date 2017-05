Özönvíz Budapesten - videó

A BKK tájékoztatása szerint a felszíni járatok közlekedésében jelentős fennakadásra kell számítani elsősorban a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy környékén, a Dózsa György úton a Vágány utcánál az aluljárót elöntötte a víz.

Autók rongálódtak meg több fővárosi kerületbenA főváros VIII. kerületében két autó, a X. kerületében egy jármű rongálódott meg kedden a viharban - közölte a fővárosi katasztrófavédelem a honlapján.A közlemény szerint a katasztrófavédelem folyamatosan fogadja a bejelentéseket, a fővárosból már több mint kétszáz érkezett.A kedden Budapestre is lecsapó vihar, a lezúduló nagy mennyiségű csapadék a város számos pontján okoz gondokat - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.A közlemény szerint elsősorban a XIII. és a XIV. kerületben volt dolga a szakembereknek, eddig több mint száz bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.Jellemzően épületekbe befolyt víz szivattyúzásához és kidőlt fák, leszakadt faágak eltávolításához riasztják a fővárosi tűzoltókat - tették hozzá.A VI. kerületben, a Podmaniczky és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Vágány utcai vasúti felüljárónál nyolc személyautó és egy trolibusz akadt el az összegyűlt csapadékvíz miatt.A Waze online közösségi navigációs rendszer térképe szerint Budapest összes fő közlekedési útvonalán jelentős torlódások alakultak ki; számos mellékút is járhatatlan.Több BKK-járat sem közlekedik Budapesten a heves esőzés miatt, Óbudán a Béke téren térdig áll a víz.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint nem jár az 1-es villamos Zugló vasútállomás és Vágány utca között, a 4-es és 6-os villamos a Széll Kálmán tér a Jászai tér között, a 17-es villamos a Széll Kálmán tértől egészen a Bécsi úti végállomásig, a 19-es és 41-es villamos a Bécsi út és a Batthyány tér között, a 28A és a 37-es villamos a Kada utca és a Sörgyár között, az 56A és a 61-es Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között.A szentendrei, 5-ös HÉV nem jár a Batthyány tér és a Szentlélek tér között, a 70-es troli terelt útvonalon szállítja az utasokat, a Libegő sem jár.A Facebookon lévő fotók szerint Óbudán, a Béke téren térdig ér a víz.Korábban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmában is kisebb fennakadás volt, de a repülőgépek indítása és fogadása már zavartalan.