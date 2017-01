Oxigénpalackkal támadt egy beteghordóra, később megszurkálta élettársát

Élettársára és egy beteghordóra is rátámadt egy férfi Békéscsabán - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.M. D. 2016. május 27-én a Réthy Pál Tagkórház Sürgősségi Osztályán egy oxigénpalackkal megpróbálta megütni az egyik beteghordót. Az ápoló meg tudta fékezni őt, így nem sikerült megütnie. A 23 éves férfi augusztus 7-én lakásukon az élettársával is erőszakosan viselkedett. Összevesztek egymással, majd többször megszúrta a nőt, aki életveszélyes sérülést szenvedett. A rendőrök a lakásban egy konyhakést és egy bicskát is lefoglaltak. Az orvos szakértő megállapította, hogy az életveszélyes sérülést a férfi a 9 centiméter pengehosszúságú bicskával okozta.A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya az előzetes letartásban lévő M. D. ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt javasol vádemelést. A 2017. január 13-án lezárt nyomozás iratait a rendőrség továbbította a Békés Megyei Főügyészségre.