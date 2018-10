Óvatosságra int mindenkit a katasztrófavédelem

Fokozott óvatosságra int a katasztrófavédelem mindenkit mindenszentek és halottak napja előtt, mivel ilyenkor sokan mécsest vagy gyertyát gyújtanak a lakásukban is.



Mukics Dániel, az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfői, az MTI-nek elküldött közleményében azt írta, november első napjaiban évente átlagosan húsz-harminc olyan esethez riasztják a tűzoltókat országszerte, ahol kegyeleti mécses vagy koszorú okoz tüzet. Az esetek többségében csak kisebb károk keletkeznek, de minden évben előfordul, hogy egy gyertya nagyobb lakástüzet vagy sérülést okoz.



A tüzek leggyakoribb oka, hogy a lakásban égő mécsest, gyertyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a lángok a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek más helyiségekre is. Fontos tűzálló anyagból készült alátétet használni, így megakadályozható, hogy a mécses vagy a gyertya átforrósítsa környezetét. A meggyújtott gyertyát soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, olyan stabil helyre kell tenni, ahol nem tud eldőlni, a közeléből pedig el kell távolítani a gyúlékony anyagokat - írta a szóvivő.



Felidézte: tavaly egy budapesti idősotthont kellett november elsején kiüríteni, mert egy tévére tett gyertya leégett, meggyújtotta a készüléket, amelyről aztán a tűz átterjedt az egész szobára, és heten megsérültek.



A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy akik jelmezbe bújnak Halloween idején, legyenek különösen körültekintők a gyertyákkal feldíszített lakásban, hiszen a legtöbb jelmez könnyen éghető anyagból készül. A töklámpásoknak is megfelelő helyet kell választani, és olyan mécsest kell belerakni, amely szeles időben is biztonságosan ég.



Mukics Dániel hozzátette: a temetőkben nemcsak a felgyülemlett avar, hanem az elszáradt növények és a művirágok is könnyen lángra kaphatnak. Ajánlott a sírhely közvetlen környezetét megtisztítani a száraz avartól, az elszáradt virágoktól és koszorúktól. A szabadban csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, a mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, ne tudjon felborulni, a tartóban égő mécsest pedig távozáskor oltsuk el - javasolta a katasztrófavédelem szóvivője.