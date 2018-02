Ötvenszázalékos béremelést ígér az egészségügyben az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje

Karácsony Gergely hétfői, a magyar ápolók napján tartott budapesti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kormány elfelejtkezett az ápolókról. Az, hogy a kormányfő vasárnapi évértékelő beszédében egyetlen szót sem szólt az egészségügyről, pontosan mutatja, hogy mennyire kínos számukra ez a téma - fogalmazott.



A Párbeszéd társelnöke a bejelentett egészségügyi béremelésekből gyakorlatilag semmi nem valósult meg, mert miközben felemelték az ápolók alapilletményét, elvették tőlük azokat a pótlékokat, amelyek alapján érdemben növekedhetett volna a fizetésük. Nagyon sokan elhagyják a szakmát a fizetések és a munkakörülmények miatt - jegyezte meg.



Szabó Tímea, a Párbeszéd másik társelnöke azt mondta, hogy nem csak az anyagi megbecsülést kell megteremteni, de az emberhez méltó munkakörülményeket is. Elfogadhatatlan és embertelen, hogy egy ápolónak három műszakban kell dolgoznia, majd az alacsony fizetése miatt különmunkát is vállalnia kell - jelentette ki.



Karácsony Gergelytől megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy egyik tanácsadója, Kincses Gyula tavaly ősszel azt mondta, hogy az ellátási csomag "nem arról szól, hogy mindenkinek minden, bárhol, bármikor ingyen, mert az úgysem teljesíthető." Karácsony Gergely azt felelte, hogy nem ők akarják fizetőssé tenni az egészségügyet, ez "a Fidesz programjában szerepel", csak a kormánypárt nem meri kimondani. Saját véleményét ismertetve leszögezte: "szó nem lehet arról, hogy bármilyen szinten fizetős legyen a magyar egészségügy".



Reagáltatták arra is, hogy másik tanácsadója, Komáromi Zoltán korábban a vizitdíj mellett gyűjtött aláírásokat. A kormányfőjelölt leszögezte, hogy a vizitdíjat nem támogatják, 2008-ban ő maga is a vizitdíj ellen szavazott.



Arról, hogy a Századvég legutóbbi felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd támogatottsága a teljes népesség körében hét, míg a biztos szavazó pártválasztók között tíz százalékos, Karácsony Gergely azt mondta, nem aggódik és a Századvég kutatásait nem szokta megnézni.



Karácsony Gergely "kamunak" nevezte az arról szóló híreket, hogy a szocialista párton belül nem fogadnák el a személyét.



Megkérdezték azokról a sajtóhírekről is, amelyek szerint a Miniszterelnökség 881 millió forintot költött arra, hogy kifizesse több olyan önkormányzat önrészét, amely a közvilágítás rekonstrukciójával az Elios Zrt.-t bízta meg. Úgy tűnik, hogy az Elios-ügyben minden nap van egy újabb fejlemény, amelyik még inkább világossá teszi, hogy "egy olyan bűnszervezetnek az áldozata a magyar társadalom, amely bűnszervezet átjárja a teljes magyar kormányt" - közölte.



Olyan törvényjavaslat, hogy Stop Soros valójában nincs, csak egy civileket üldöző, ostoba jogszabályt terjesztettek a parlament elé - válaszolta egy másik kérdésre. Nem Soros Györgyöt, hanem Orbán Viktort kell megállítani, az MSZP-Párbeszéd erre kéri a választópolgárok bizalmát - mondta Karácsony Gergely.