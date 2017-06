Ötpárti egyeztetést tartottak a plakáttörvényről

Az MSZP a tiszta választási kampány, az egyenlő esélyek biztosítása érdekében fogalmazta meg az államfő által az Országgyűlésnek visszaküldött plakáttörvényhez a javaslatait - mondta az ellenzéki párt frakcióvezetője az általuk kezdeményezett ötpárti egyeztetés után újságíróknak.



Tóth Bertalan ismertetése szerint javaslatcsomagjuk alapján tilos lenne kampányidőszakban mindenféle kormányzati kampány. Tilos lenne a civil szervezetek által folytatott politikai kampány is - hangsúlyozta, példaként a Civil Összefogás Fórum és a Fidelitas kampányait említette.



Rögzítette: javaslatuk szerint csak a jelölőszervezetek és a jelöltek tudnának kampányolni.



A plakáthelyek tulajdonosainak plakáthelyet kellene biztosítani a pártoknak és a jelölteknek, ez plakáthelyeik 25 százaléka lenne, ezeket a helyeket arányosan, az esélyegyenlőség jegyében kellene felosztani a jelöltek között a Nemzeti Választási Iroda felügyelete mellett - ismertette.



Hozzátette: kampányidőszakon kívül a közpénzből való kampányolást meg kell tiltani.



Tóth Bertalan a jelenlegi helyzetet úgy írta le: közpénzen folytatnak kormány- és Fidesz-propagandát, emellett ellopott közpénzen folytatnak egy Simicska-propagandát.



Szeretnék mentesíteni az oligarcháktól a magyar választási kampányt - összegezte javaslatukat.



Kérdésre azt mondta, hogyha ugyanaz a kétharmados plakáttörvény kerül az Országgyűlés elé, amelyet már leszavaztak, akkor az MSZP ugyanúgy nemmel fog szavazni.



Hozzátette: a törvényalkotási bizottságon kialakult módosító indítvány alapján döntik el, támogatják-e a parlamenti szavazáson a visszaküldött jogszabály elfogadását.



Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője úgy értékelt, még tanulmányozzák a szocialisták javaslatát, van azonban jónéhány része, amely alkotmányos aggályokat vet fel.



Elmondta, a Fidesz elnöksége kedden tárgyal a kérdésről. Nem tartotta kizártnak, hogy még egy egyeztetést kell tartani, mert messze vannak az egyetértéstől.



Azt mondta, a céljuk az, hogy ne lehessen politikai pártokat feketén finanszírozni. Szeretnék, ha megszűnne az, hogy van egy súlyosan korrupciós helyzet és a komplett ellenzék ennek a fenntartása mellett szavazott - mondta.



Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz-frakció péntekre kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását az államfő által visszaküldött, "a pártok feketefinanszírozásának megakadályozásáról szóló" plakáttörvény miatt. Hozzátette: a törvény kétharmados parlamenti támogatást igénylő rendelkezéseit nem fogadta el a parlament.



Ismertetése szerint a ki nem hirdetett törvényt az Országgyűlésnek hatvan napon belül napirendre kell tűzni. Elmondta, korábban tettek egy olyan vállalást, hogy a választási eljárási törvényt a választások előtt nem módosítják, ezért hívták most össze és nem ősszel a rendkívüli ülést.



Vagy a törvényalkotási bizottság módosító indítványáról szavaznak, vagy a köztársasági elnök által visszaküldött törvény rendelkezéseiről - magyarázta. Utóbbi esetben el kell utasítaniuk a jogszabályt, mert az csak egyetlen szakaszból áll, a hatályba lépésből - tette hozzá.



Az MSZP javaslatáról közölte, számos helyen megismétli a parlament által tárgyalt javaslatot, illetve jónéhány szabállyal kiegészíti azt. Bevezeti a kampányt támogató fogalmát. A részletszabályokról szólva közölte: outdoor és offline felületeken csak a kampányt támogatók tehetnének közzé politikai párt érdekét szolgáló hirdetést.



Kampányidőszakban mindenféle kommunikációtól eltiltja a kormányt - részletezte.



Volner János, a Jobbik frakcióvezetője a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnyilvánvalóbb és legdurvább politikai paktumaként jellemezte a helyzetet. Értékelése szerint a plakátpiac volt az egyetlen, ahol egyensúly volt a pártok között, most azonban az MSZP hozzájárul ahhoz, hogy Orbán Viktor médiahatalma ezen a területen is domináljon.



Az ellenzéki politikus szóvá tette, hogy a szocialisták javaslata semmit nem korlátoz a kormánypárti médiafölényből, csak szívességet tesz nekik.



A Jobbik nem ért ezzel egyet - jelentette ki Volner János, hozzátéve: szerinte az MSZP elárulta a baloldali szavazókat és az ellenzék politikai álláspontját.



Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese arra mutatott rá: talált az MSZP javaslatában támogatható elemeket, ám olyanokat is, amelyek alkotmányossági aggályokat vetnek fel. Rámutatott: ha ezeket a törvénybe illesztenék, és így a törvény az Alkotmánybíróság elé kerülne, amely elmarasztalná, a Ház csak ősszel tárgyalhatná azt újra. Ebben az esetben azonban nem érvényesülne a Velencei Bizottság elvárása, amely kimondja, hogy a választási eljárási törvényeket a voksolást megelőző egy éven belül már nem célszerű módosítani.



Ferenczi István, az LMP közösségi részvételi szakszóvivője megismételte pártja álláspontját: nem fogják hozzásegíteni a Fideszt ahhoz, hogy még inkább "nekik lejtsen a pálya", ehhez pedig szerinte meg kell őrizni azt az ellenzéki egységet, amely a törvény első szavazásakor megvolt.



Javaslatukról közölte: tiltanák a kormánypropagandát a kampányidőszakon kívül is, és nemcsak a plakátokon, hanem a kereskedelmi tévékben és az internetes oldalakon is. A kormánypártok erre nem voltak nyitottak - fogalmazott -, korábbi, ezt célzó javaslatukat is "kiherélték".



Az MSZP, a Jobbik és az LMP is jelezte, hogy frakciójuk teljes létszámmal vesz részt a pénteki rendkívüli ülésen.