Öt nappal korábbi mészárlás adta az ötletet, hogy megölje volt barátnőjét

Kétségbeesett kiáltozásokra és szívet tépő zokogásra riadtak fel péntek este a fővárosban a máskor csendes, nyugodt, XVII. kerületi Újlak utca lakói. Az egyik ház hatodik emeletén a 17 éves W. Dávid egy késsel várta a lépcsőházban szerelmét. Amikor a 19 éves S. Fanni hazaért, a fiú hátulról leütötte a folyosón, egy késsel átvágta a torkát, majd elmenekült. Fanni testét egy 12 éves gyerek fedezte fel. Bors kiderítette, hogy Fanni és Dávid egy iskolába jártak, ott ismerkedtek meg, kapcsolatukból pedig szerelem lett. – Fanni szakított vele. Nem akart fájdalmat okozni Dávidnak, egyszerűen már kihűlt a szerelem – magyarázta lapunknak a fiatalok egyik ismerőse. Dávid azonban képtelen volt feldolgozni ezt, többször is zaklatta Fannit, fenyegette is. Végzetes tette előtt még azt is megmondta a lánynak, hogyha nem kezdik újra a kapcsolatot, úgy fogja vé­gezni, mint múlt hétfőn az a másik lány az utcából, akit szintén a volt szerelme gyilkolt meg – folytatta a barát.Egy hét alatt három fiatalt végeztek ki brutálisan a XVII. kerületi Újlak utcában, egymástól mindössze ötszáz méterre. Az egyik támadó még a helyszínen fejbe lőtte magát, a másikat egy hajtóvadászat során elkapták