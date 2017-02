Öt kérdésben indít nemzeti konzultációt Orbán Viktor

a rezsicsökkentés brüsszeli betiltását,

Orbán: az olimpia nemzetiből pártügy lett



Szeretnék nemzeti ügyet csinálni az olimpiából, de ha ez nem sikerül, akkor be kell látnunk, hogy pártügyként nem lehet diadalra vinni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn újságíróknak.



A kormányfő közölte, hogy szerdán a kormány és a Fővárosi Közgyűlés is meg fogja vitatni a kialakult helyzetet.



"A helyzet az, hogy volt egy nemzeti ügyünk, amiből pártügy lett, most az a kérdés, hogy ebből lehet-e újra nemzeti ügyet csinálni" - összegzett.



Arra a kérdésre, hogy megállapodott-e Tarlós István főpolgármesterrel arról, hogy 2019 után is folytathatja munkáját, ha visszavonja az olimpiai pályázatot, azt felelte: a Fideszben nem szoktak pozíciót osztani, csak munkát.



A kormányfő közölte: tartja magát ahhoz, hogy a parlamenti választások megtörténtéig semmilyen pozícióról nem tárgyal.



Faggatták a hétfőn bejelentett nemzeti konzultációról is. Orbán Viktor kifejtette, hogy a nemzeti konzultációval megerősített ügyek mindig sikeresek voltak.



A kormány sem esélytelen, de egészen más a súlya, ha az egész ország képviseletében tud fellépni - mondta.

Nemzeti konzultáció kezdődik annak az öt veszélyforrásnak a kérdésében, amelyekkel Magyarországnak az idén szembe kell néznie - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlament tavaszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában.Az öt veszélyforrás közé soroltaEnnek az öt támadásnak az elhárítására kidolgozott lépéseket nevezi a kormány új nemzeti politikának, amely megvédi az országot, a nemzeti érdekeket, az elért eredményeket - mondta. A sikeres védekezéshez először egyetértésre van szükség, "minél szélesebb és teljesebb egyetértésre, annál jobb", ezért ezekben a kérdésekben nemzeti konzultáció indul - közölte.A rezsicsökkentéssel kapcsolatban kijelentette: Magyarország ragaszkodik az energiaár-meghatározás jogához, ez nem "költöztethető" Brüsszelbe.Az illegális bevándorlásra rátérve a miniszterelnök arról beszélt, hogy azt Brüsszelben még mindig sokan támogatják, de "a migrációt támogató országokat és a brüsszelieket lépésről lépésre feltartóztatjuk", Németország és Olaszország, ha lassan is, de fordul. Szerinte most az önvédelem egy újabb kérdésével, az idegenrendészeti őrizettel kell foglalkozni, amelynek lényege a kormány terve szerint, hogy a kérelmet benyújtó migránsokat ügyük jogerős elbírálásáig őrizetben kell tartani.A migrációról külön is beszélt Orbán Viktor, aki szerint Európában egyre többen osztják a magyarok véleményét a témában. Elmondta: a legutóbbi uniós miniszterelnöki csúcson a korábbihoz képest már egyre többen támogatták az EU-n kívüli menekülttáborok létrehozását, amely magyar javaslat volt, és a brüsszeliek korábban hallani sem akartak róla. "Nekünk, magyaroknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz", migránsügyben megfigyelhető, hogy "a korábbi feketebárányok átminősülnek a higgadt előrelátás embereivé" - fogalmazott.Szólt arról is, hogy a magyar határra nehezedő nyomás nem fog megszűnni a következő években, ezért a határvédelem továbbra is kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági ügy.Az ország előtt álló harmadik veszélyforrást - folytatta - az ország politikáját rejtetten, külföldi pénzekkel, szervezetten befolyásolni próbáló hálózatok jelentik. Ezeknek semmi közük a civilekhez, "ezek nemzetközi szervezetek magyarországi lerakatai" - fogalmazott, kijelentve: a kormány átláthatóságot akar, ezért nem fogja hagyni, hogy "a globális tőke" döntsön a magyarok helyett.Szerinte Brüsszel idén kísérletet tesz arra is, hogy újabb gazdaságszervezési, -irányítási jogosítványokat vonjon magához, ami a magyar adószabályokat sem fogja kímélni. Ezért meg kell védeni "a sikeres magyar adórendszert" - mondta.Végül kifejtette: a különböző munkahelyvédelmi támogatások - ilyen például a közmunka, a munkahelyvédelmi akcióterv és a munkahelyteremtő beruházások támogatása - szintén uniós támadás alatt állnak, pedig nem szabad elvenni a nemzetektől ezek biztosítását.Orbán Viktor hosszan értékelte a gazdasági adatokat is, amelyek szerinte azt mutatják: a magyar modell működőképes, az ország a 2016-ra kitűzött gazdaságpolitikai céljait elérte.Úgy fogalmazott: a magyar emberek megdolgoztak az eredményekért, és "pártállásra való tekintet nélkül" jó érzés látni, hogy fokozatosan beérik a munka gyümölcse.Az adatokat felsorolva kiemelte, hogy a múlt év végén 74 százalékra csökkent a GDP-arányos államadósság, ahogyan azt is, hogy a januári államháztartási egyenleg az elmúlt 17 év legkedvezőbb első havi eredménye. Az idén egyértelműen teljesíthető a 2,4 százalékos hiánycél - jelentette ki.A növekedésről szólva kifejtette: tavaly 2 százalékkal bővült a magyar nemzeti össztermék, a kormány az idén 4,1 százalékos, jövőre pedig 4,3 százalékos bővüléssel számol.A miniszterelnök megjegyezte, hogy a magyar külkereskedelem rekordévet zárt tavaly, egy év alatt 10 milliárd eurónyi külkereskedelmi többlet keletkezett.Kitért továbbá arra, hogy 2016 utolsó negyedévben a munkanélküliség rekord alacsony szinten, 4,4 százalékon állt, amitől "karnyújtásnyira van a teljes foglalkoztatottság". A foglalkoztatottak száma a 2010-es kormányváltás óta több mint 700 ezerrel nőtt, időarányosan tehát jól áll a tíz évre vállalt egymillió új munkahely terve - közölte, megemlítve a turizmus jó teljesítményét is.Az idei évtől hatályos intézkedések közül megemlítette például a családi adókedvezmény mértékének növelését, az adócsökkentéseket, a minimálbér-emelést, a felsőoktatásban, a megyei kormányhivatalokban dolgozók, a katonák, a rendőrök bérének növelését. Hozzátette: a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók is csatlakoztak a pedagógus-életpályához, és rendezik a bérét a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel dolgozóknak. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyben is tovább nőttek a bérek, az orvosok után az ápolók helyzete is javult.A gazdasági mutatókat történelmi távlatba helyezve a kormányfő gazdasági áttörést helyezett kilátásba. Mint mondta, az elmúlt bő 120 évben hasonló fejlődési korszakok váltották egymást Magyarországon. 1900-2010 között évente csak 1,5 százalékkal nőtt az egy főre jutó nemzeti össztermék, ez elmaradt a fejlett országok fejlődési ütemétől, a felzárkózási kísérletek rendre sikertelennek bizonyultak - mutatott rá.Orbán Viktor kiemelte, hogy 2010 óta a GDP és a fogyasztás üteme is meghaladja az eurózónáét, a foglalkoztatási ráta pedig magasabb az EU-átlagnál. "Magyarország rég nem látott esélyt harcolt ki magának 2010 és 2016 között, ne játsszuk el, inkább váltsuk valóra" - fogalmazta meg kérését a parlamenti pártok felé, arra kérve őket: a történelmi dimenziókat is figyelembe véve alakítsák politikájukat.A Jobbik elnöke szerint az emberek nem a budapesti olimpiára, hanem Orbán Viktorra és az országban uralkodó "földesúri mentalitásra" mondtak nemet. A miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalására válaszul azt felelte: "Magyarország nem az ön tulajdona".Vona Gábor frakcióvezető-helyettes Orbán Viktort tette felelőssé az olimpiaellenes aláírásgyűjtés sikeréért, mert szerinte a miniszterelnök nem az aranyérmek, hanem "az aranyrudak, a lopott pénz" miatt akart olimpiát.Kijelentette: nincs érdemi kormányzás, az egészségügy, az oktatás rendbetétele, vagy a korrupció megszüntetése helyett a kabinet épp az ellenkezőjét teszi.Vona Gábor valódi elszámoltatást sürgetett, valamint a bérek felzárkóztatását az európai szinthez.A miniszterelnök az emberek valós problémáit helyezze az új nemzeti politikája középpontjába! - szólította fel az MSZP frakcióvezetője Orbán Viktort hétfőn az Országgyűlésben.Tóth Bertalan Orbán Viktor napirend előtti felszólalására válaszolva azt mondta, a miniszterelnök jöjjön ki az elefántcsonttoronyból, az embereknek nem stadionokra, nem olimpiára, hanem biztos megélhetésre van szükségük.Hozzátette: az MSZP régóta szorgalmazza, hogy a biztos megélhetés érdekében legyen nettó 100 ezer forint a minimálbér, de úgy, hogy a vállalkozások terhei ne nőjenek.Térjenek vissza a korábbi nyugdíjszámításhoz, amely alapján idén 3,2 százalékkal emelkedhettek volna a nyugdíjak! - javasolta Tóth Bertalan, aki az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése mellett szorgalmazta azt is, hogy az átlagfogyasztás mértékig 20 százalékkal mérséklődjön a gáz, 10-10 százalékkal a villany és a távhő ára.Az LMP szerint a kormányban nincs meg az akarat, hogy az emberek problémáival foglalkozzon.Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője hétfőn az Országgyűlésben a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva rámutatott: az elmúlt hetekben a magyar emberek világosan kifejezték, hogy milyen konzultációt akarnak, és ezt úgy hívják: olimpiai népszavazás.Utalva a makrogazdasági felsorolásokra azt mondta: gyerekkorában hallott a mostanihoz hasonló beszámolókat, és nem kívánja vissza ezt az időszakot.Az ellenzéki politikus azt mondta: nem öt veszélyről, hanem öt lehetőségről és feladatról akar hallani. Szél Bernadett ilyen feladatként jelölte meg, hogy aki nyolc órát dolgozik, az tisztességesen meg tudjon élni.Az oktatásról szólva úgy látta, ami most folyik, az a jövő tönkretétele. Szerinte minden száz forintból húszat az oktatásra kellene fordítani. Kitért az egészségügy helyzetére is, és azt mondta: naponta három orvos és két ápoló távozik az országból, és ez a trend nem fog változni.A gazdasági növekedés társadalmi hatásait méltatta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hétfőn az Országgyűlésben, Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva.A kisebbik kormánypárt politikusa kiemelte, hogy a foglalkoztatás növekedése jelentősen csökkenti a szegénység kockázatát, a közfoglalkoztatottak egy része visszakerült a normál munkaerőpiacra, "családok élete került egyenesbe".A kiskereskedelmi forgalom növekedését a béremelések hatásával magyarázta, emellett kiemelte, hogy különösen a kiskeresetűek érzik az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését.A kereszténydemokrata politikus az olimpiáról szólva megjegyezte: noha az fővárosi hatáskör, nemzeti érdek.Ennél jobb eszköz nem adódik az országimázs bemutatására - fejtette ki.A Fidesz frakcióvezetője szerint vitathatatlan, hogy Magyarország, a magyar gazdaság erősödik.Kósa Lajos Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólalására válaszolva hétfőn az Országgyűlésben azt mondta, nehéz dolga van az ellenzéknek, mert a számok napnál világosabban alátámasztják, hogy nő a foglalkoztatás, csökken az adósságállomány és nő a GDP. 2017 elején hétszázezer új munkahely volt az országban és ezek nagyobb része piaci munkahely - tette hozzá.A kormánypárti politikus azt mondta, szelektív az ellenzéki képviselők emlékezete, mert miközben a korrupció rettenetes voltáról beszéltek, meg sem említették a valaha volt legnagyobb korrupciós botrányt, a 4-es metró ügyét.Kósa Lajos szerint a többkulcsos adórendszer "brutális adóemelést" jelentene a magyaroknak. Az egykulcsos adórendszer bevezetésének első évében 400 milliárd forinttal több maradt a családoknál - közölte.Éles kritikával illette az ellenzéket viszonválaszában Orbán Viktor, aki szerint a dolgozó és felelős kormány mellett egy felelőtlen ellenzék áll.A Jobbik elnökének úgy felelt, érti, hogy kiabál, mert bajban van: "Így szoktak járni azok, akik eladják a pártjuk lelkét". Hozzátette: ne rá legyen dühös, ha csinált egy antiszemita pártból egy filoszemita pártot, egy EU-ellenesből egy EU-barátot, egy bevándorlásellenesből egy bevándorláspártit.Önök is tartsák be a törvényeket! Az érpataki modellt ne alkalmazzák országosan, mert "amit önök csinálnak Érpatakon, azt a lakásmaffia is megirigyelheti" - tette hozzá.Hozzátette: ma azért jut fejlesztésekre, mert nem engedik, hogy "az önökhöz hasonló alakok ellopják" a forrásokat, Magyarország ma azért erősödik, "mert önöket, korrupt jobbikos politikusokat sikerül ellenzékben tartani".Vona Gábornak, aki azzal is bírálta, hogy Tarlós István főpolgármester mögé bújik, úgy válaszolt: "nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni".A miniszterelnök az egész ellenzéket bírálva kijelentette: tagjai egymással futnak versenyt."Futnak az életükért, be akarnak jutni a következő parlamentbe", amihez a kormány csak kísérleti tárgyként szolgál, de "ha demagógiában akarnak versenyezni, mi annak nem állunk az útjába".A politikus az ország sikereit az emberek munkájának tulajdonította, ezért szerinte a kormányt támadni próbáló ellenzékiek a magyar embereket sértik meg. Szél Bernadett LMP-frakcióvezetőtől hangsúlyosan kérte, hogy ne sértegesse a pedagógusokat.A minimálbérről szóló döntést is közös sikernek nevezte, amelyet a gazdaság szereplői kötöttek, vagyis aki szerint az rossz a gazdaságnak, "az nem tudja, mit beszél". Hozzátette: nem ismer olyan kormányt, amely olyan mértékben emelte volna a béreket, mint a Fidesz-KDNP közös kabinet.A szocialisták frakcióvezetőjének "csökkenő, de még meglévő tisztelettel" azt mondta: szóljon arról is, hogy pártja vette el a 13. havi nyugdíjat, emelte jelentősen az energiaárakat, de nem mond igazat az sem, aki azt állítja, hogy a nyugdíjemelés nem éri el az inflációt.Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a közös európai energiapolitika keretében is az Országgyűlés és a magyar kormány kezében maradjon az energiaár meghatározása - hangsúlyozta, amihez támogatást remélt.Az LMP-nek annyit felelt: a nepáli vendégmunkásokat még nem érzi azonnali fenyegetésnek, ha lesz aktuálisabb felvetésük, azzal szívesen foglalkozik majd.Hangsúlyosan szólt azokról az eredményekről, amelyeket 2010 és 2015 között ért el az ország, a többi közt arról: jelentősen csökkent azon családok száma, amelyeknek nem probléma a hiteltörlesztés, egy hirtelen kiadás vagy egy nyaralás finanszírozása.Orbán Viktor felszólalása után Vona Gábor szót kért, ám Kövér László házelnök úgy reagált: nem érzi, hogy olyan méltánytalan személyes támadás érte volna a jobbikos politikust, ami meghaladta volna az ellenzék stílusát. Mivel nem látta indokoltnak a szókérést, a Házat kérdezte meg arról, amely nem szavazott többséget a kérésnek.Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) arról beszélt, hogy több mint két éve kellene működnie annak a szegényeket támogató programnak, amelyre az Európai Unió 30 milliárd forintot adott. A kormány azonban arra sem képes, hogy két év alatt beindítson egy rászorulókat segítő programot - fogalmazott a szocialista politikus, aki szerint a közbeszerzések részbeni eredménytelensége azt jelenti, eredménytelen volt a "tolvajcasting".Szavai szerint a kormány szociális érzéke nulla, Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét nem érdekli ez a terület. Ki a felelős a történtekért? - kérdezte.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt válaszolta: a programban Magyarország az EU más tagállamaihoz képest elöl jár. Fontos elismerés a magyaroknak, hogy "ebben a programban elsők között lehettünk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a szocialistáknak nem volt ilyen magas a szociális érzékenységük, amikor rezsit emeltek és bért vontak el.Hadházy Ákos (LMP) arról beszélt, hogy a Momentum Mozgalom - az LMP közreműködésével - összegyűjtötte a budapesti olimpiáról szóló népszavazáshoz szükséges aláírásokat. Ez a józan ész győzelme - értékelte, hozzátéve, hogy a közvélemény-kutatások szerint ma már az emberek többsége ellenzi a játékok megrendezését.A témában hatalmas "propagandakampányt" folytatott a kormány, sikertelenül - mondta.Az LMP-s politikus szerint egyébként a "propagandaminisztérium" költései a gazdasági "sikerpropagandára" gyakorlatilag hűtlen kezelést jelentenek.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: a felszólalást egységes baloldali álláspontnak tekinti, mert Hadházy Ákos is jár közös baloldali egyeztetésekre.Az olimpia kérdésében azt mondta: korábban baloldali politikusok is támogatásukról biztosították az olimpiát, a fővárosi szavazáson a baloldal szinte kivétel nélkül támogatta a pályázatot.A konszenzus alapján be lehetett nyújtani a pályázatot, ám a baloldali pártok felrúgták ezt a konszenzust, "egy nemzeti ügyből pártpolitikai ügyet faragtak", a baloldali 180 fokos fordulat pedig azt eredményezte, hogy a budapesti olimpiai pályázat esélyei radikálisan lecsökkentek. A baloldalé a felelősség, neki kell megmagyaráznia, hogy miért támadták meg az általa korábban támogatott pályázatot - mondta az államtitkár.Szászfalvi László (KDNP) a reformáció kezdetének 500. évfordulójáról emlékezett meg felszólalásában. Mint mondta, a reformációnak olyan társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális hatása volt, amely a mai napig meghatározza, befolyásolja értékrendünket, gondolkodásunkat, szervezeti, gazdasági rendszerünket. A reformáció mély nyomot hagyott a magyarság történetében, a magyarság megmaradásában is alapvető szerepet játszott - hangoztatta.Rétvári Bence államtitkár válaszában kiemelte: a reformáció által kiváltott kulturális, lelki, szellemi, tudományos többletet tudatosítani kell a magyar társadalomban is. A reformáció egyik nagy érdeme az anyanyelvi prédikáció, a nemzeti nyelvű szentírások, hatására fellendült a nyomdászat, és jelentős a képzőművészeti érdeke is - tette hozzá.Németh Szilárd István (Fidesz) arról beszélt, Brüsszel elvenné az uniós tagállamoktól azt a jogot, hogy megállapítsák az energia árát. Nagy viták és csaták várhatók, ezért a kormánypártok tudni szeretnék, megvédjék-e rezsicsökkentést, vagy fogadják el Brüsszel döntését és bízzák ismét a nagyvállalatokra a rezsidíj megállapítása - magyarázta azt, miért indítanak erről az ügyről is nemzeti konzultációt.Emlékeztetett arra, a rezsicsökkentés három szakaszban történt, 25 százalékkal lett olcsóbb a lakossági gáz, víz és áramszolgáltatás, emellett további hét ágazatban volt rezsicsökkentés.Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, a kormány egyik legfontosabb célja a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése. Szerinte a rezsicsökkentés révén 2013 és 2016 között mintegy 910 milliárd forintot takarítottak meg a magyar háztartások, miközben 2010 előtt a szocialisták háromszorosára emelték a gáz, duplájára az áram árát. Kitért arra is, hogy jelentősen csökkent a tartozások összege és a hátralékos fogyasztók száma is.Volner János (Jobbik) arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban a kormányt két komoly kudarc érte, a kvótareferendum és az olimpia elleni népszavazás ügye. Ne csodálkozzanak, ha a paksi bővítés kérdése lesz a következő kampánytémája a baloldali politikai erőknek - tette hozzá.Szerinte ez a politika az, ami elűzi Magyarországról a fiatalokat. A Jobbik ezzel szemben olyan országot szeretne, ahol nem Habony Árpádok, Mészáros Lőrincek és nem a kormányfő közvetlen baráti, rokoni érdekeltségébe tartozó emberek gyarapodnak a leggyorsabban, hanem azok, akiknek valóban van vállalkozói tehetségük - hangsúlyozta. A politikus korrupcióellenes ügyészség létrehozását és oligarchaadó bevezetését szorgalmazta. Utóbbiról azt mondta, az elmúlt években meggazdagodott fideszes milliárdosoktól vissza kell venni azt a pénzt, amit kormányzati hátszéllel szereztek.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában azt mondta, a Jobbik a pénzért és a hatalomért mindenre képes. Nem tudják, milyen idők jönnének egy Jobbik-kormányzás idején, de az adócsalók biztos vágyakoznának rá. Szóvá tette, hogy a párt megállapodást kötött az érpataki polgármesterrel, aki ellen azért nyomoznak, mert félrevezető szerződésekkel szerzett meg ingatlanokat.Kifogásolta, hogy a Jobbik földosztást ígért, majd támadta a Földet a gazdáknak programot, és kivonta magát a kvótanépszavazási kampányból. A Jobbik átláthatóságról beszél és megtűr egy kémet a soraiban - tette hozzá, megjegyezve: nem csoda, ha a Jobbik tagsága összezavarodott és alapszervezetei oszlanak fel.Dömötör Csaba jó munkát kívánt a Jobbiknak a tavaszi ülésszakra: "kevesebb cicás szelfit és több lelket".Kövér László házelnök bejelentette, hogy valamennyi országgyűlési képviselő és szószóló határidőre leadta vagyonnyilatkozatát. Ismertették, hogy Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára a Miniszterelnökség államtitkára lett, az NFM új államtitkárának pedig Homolya Róbertet nevezték ki.Bejelentették azt is, hogy Demeter Márta február elsejei hatállyal kilépett az MSZP-frakcióból és függetlenként folytatja munkáját. Az Országgyűlés döntött arról is, hogy a képviselő külügyi bizottsági helyére volt frakciótársa, Velez Árpád kerül.Ezt követően a Ház elfogadta a napirendet.Volner János ügyrendi felszólalásában a házbizottság összehívását kezdeményezte annak érdekében, hogy "átbeszéljük mennyire fér bele a magyar politikai kultúrába" az, amit miniszterelnök a Jobbik elnökére mondott. "Meggyőződésem szerint sértő és a magyar politikai hagyományoktól eltérő lebuzizni a politikai ellenfeleinket" - fogalmazott.Kövér László a kérésnek helyt adva és az interpellációk utánra összehívva a házbizottságot azt mondta, nem egészen érti, miről beszél a jobbikos képviselő. Szerinte semmi olyan nem hangzott el a miniszterelnök válaszában, ami szó szerint ne hangzott volna el Vona Gábor felszólalásában. "De vitassuk meg! Ha önöknek Vona Gábor nemi identitásának a megtárgyalása politikai értelemben előnyös, akkor én nem leszek ennek akadálya" - mondta.Az Országgyűlés két magánvádas ügyben sem függesztette fel a fideszes Pócs János mentelmi jogát. Vejkey Imre, a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke ismertette, hogy mind a két esetben a Jászberényi Járásbíróság kérte rágalmazás vétsége miatt a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A mentelmi bizottság a képviselő zavartalan munkavégzésének biztosítása érdekében követte a magánvádas ügyekben megszokott gyakorlatát és nem javasolta Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését - közölte a bizottság elnöke.Hiller István arról beszélt, hogy a magyar műemlékvédelem sötét napja volt január 12-e, amelynek éjszakáján egy csőtörés miatt 1500 dokumentumot ért károsodás a Forster Gyula örökségvédelmi központ pincéjében, a fővárosi Táncsics Mihály utcában. Felidézte: innen "tessékelték ki" az örökségvédelmi szervezetet, hogy ide költözzön az nemzetgazdasági tárca. A központ munkatársait egy egykori katonai raktárba vezényelték, a dokumentumok viszont maradtak. A műemlékvédelmi dokumentumok, tervek, fényképek úgy eláztak, hogy alig maradt valami - mondta. Kiemelte: békeidőben ilyen pusztulás emberemlékezet óta nem történt, majd kérdezte: mi történt, mit tettek a műemlékvédelem számára fontos dokumentumok pusztulásának megelőzése érdekében, és mekkora a kár?Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált: valóban eltört a melegvízcső, és 1500 dokumentum megsérült. Ennek 90 százalékát restaurátorok bevonásával sikerül várhatóan megmenteni, ugyanakkor 200 végérvényesen megsemmisült, ezek 1974-2015 közöttiek, megpróbálják őket visszagyűjteni, pótolni más gyűjteményekből, digitális archívumokból.A kár jelentős, ezt nem vitatja - mondta, hozzátéve: a Daróczi utcában örökségvédelmi központot hoznak létre 1,6 milliárdos beruházással, ahol megfelelő körülmények között el tudják majd helyezni a dokumentumokat. Ez tűz- és vízvédelmet egyaránt jelent majd.A Daróczi utcai központ építése elhúzódott, ezért következhetett be a kár, amiért vállalja a felelősséget - jelezte.Kitért arra is, kész a kormány az örökségvédelemben dolgozók számának növelésére és a szakmai feltételek javítására.A választ Hiller István nem fogadta el, a parlament 106 igen, 39 nem, 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyta.Lukács László György (Jobbik) a hálapénzt a mai egészségügyi rendszer egyik legfőbb jellemzőjének nevezte. Ez sokkal inkább a félelem bére, és kevés köze van a hálához - jegyezte meg, hozzátéve: a Jobbik által indított valódi nemzeti konzultáción az emberek világossá tették, a hálapénzzel le kell számolni, s 90 százalék egyértelműen jelezte: rossz irányba halad a kormány a hálapénz megítélését illetően.Mint mondta, a betegek és a dolgozók is szabadulnának ettől, de a kormány semmilyen érdemi lépést nem tesz. Hozzátette: ha megkapják a felhatalmazást, felszámolják a hálapénz rendszerét, és tilos lesz adni és elfogadni.Azt kérdezte, a kormány miért nem tesz semmit, hogy a hálapénzt azonnal meg tudják szüntetni.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában közölte: a hálapénzt egyértelműen mindenki elutasítja. Az mindenki számára megalázó, igazságtalan, és meg kell szüntetni - rögzítette.Kitért arra, hogy a kormány a béremelés útjára lépett, aminek forrása első ízben a chipsadó volt. Ebből tudtak 10 milliárdokat visszaforgatni az egészségügybe. Első lépésként a bér 27 százalékkal nőtt, majd 2014-ben a mozgó bérelemek is ennyivel nőttek, tavaly pedig újabb béremelés történt. Tavaly szeptemberben az orvosok keresete 107 ezerrel emelkedett, jövőre pedig további 100 ezerrel nő, míg az ápolóké majdnem száz százalékkal bővül 2012 és 2019 között.A Jobbik azonban egyik béremelést sem támogatta a parlamentben, a képviselő családi cége pedig egészségügyi dolgozókat közvetített Írországba - jegyezte meg az államtitkár.A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 105 igen és 35 nem szavazattal jóváhagyta.Szél Bernadett (LMP) előbb a külügyi tárca vezetőjét hiányolta az ülésről, majd arról beszélt, hogy Szijjártó Péter elmenekült a felelősség elől, s nem tett feljelentést, amikor értesült Kiss Szilárd moszkvai tevékenységéről. Elbújt a felelősség elől, elvégeztetett egy belső vizsgálatot, aminek eredményét megpróbálta elsüllyeszteni - mondta az LMP-s politikus, aki szerint a jelentés feketén-fehéren leírta: a moszkvai konzulátuson maffiamódszerekkel, az ott dolgozók megfélemlítésével, Kiss Szilárd közbenjárt, hogy orosz alvilági figurák schengeni vízumhoz jussanak. Miért nem tettek feljelentést, miért rejtegetik Kiss Szilárdot? - tette fel a kérdést Szél Bernadett.Magyar Levente államtitkár közölte: a miniszter külföldi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, majd felsorolta az elmúlt héten hány országban tett látogatást. Hozzátette: Kiss Szilárdnak és Szijjártó Péternek a világon semmi köze nincs egymáshoz.Kifejtette: Szijjártó Péter soha semmilyen szervezetben nem dolgozott együtt Kiss Szilárddal. A moszkvai konzulátuson történt visszaélések ügyében az akkori miniszter és államtitkár 2013-ban rendelt el vizsgálatot, majd zárta le az ügyet azonnali szigorító és korlátozó intézkedéseket hozva. Szijjártó Péter pedig 2014 végén lett miniszter - jegyezte meg. Jelezte: a rendőrség 20105-ben kereste meg a tárcát, és ekkor a jelentést átadták. Az ügy jogi és nem közigazgatási kérdés - tette hozzá.A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 106 igen, 34 nem szavazattal jóváhagyta.Kucsák László (Fidesz) a 4-es metró kivitelezésével kapcsolatban tapasztalt szabálytalanságokról kérdezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékesét. A képviselő elmondása szerint az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) 400 milliárd forintnyi szerződést vizsgált, ebből szabálytalansággal 272 milliárd, bűncselekménnyel, csalással, visszaéléssel 167 milliárd forint érintett.Közölte, egyes sajtóhírek szerint a baloldali városvezetés idején nyílt titok volt, hogy 40 százalékos kenőpénzt kértek az egyik konzorciumtól. Ha ekkora volt a korrupció, akkor miért lepődünk meg, hogy a végösszeg az eredetileg tervezett négyszeresére rúgott? - tette fel a kérdést.Kucsák László azt kérdezte: milyen lehetőséget lát a kormány arra, hogy csökkentsék a visszafizetendő 59 milliárd forint összegét?Fónagy János, a szaktárca parlamenti államtitkára az interpellációra úgy válaszolt: sokan tették fel a kérdést, hogy szükség van-e a beruházásra, amelyet egy tízéves megvalósíthatósági tanulmányra alapoztak.Az OLAF-jelentésből az is látszik, hogy nemcsak uniós, hanem magyar költségvetési pénzek is érintettek, egyértelmű, hogy a felelősség a baloldali kormányokat és a Demszky-féle budapesti városvezetést érintik.Jelenleg a nyomozóhatóság vizsgálódik, ha bebizonyosodik, hogy bűncselekményt követtek el, akkor a költségvetést ért kár miatt az okozó személyeknek, gazdasági társaságoknak kell helytállnia.Kucsák László elfogadta az államtitkár válaszát, megjegyezve, hogy az MSZP párkasszájába is kerülhettek pénzek.