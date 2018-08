Öt helyen dőlt meg a Dunán az eddigi legalacsonyabb vízállás rekordja

Öt helyen dőlt meg a Dunán a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja az elmúlt egy napban, a legfrissebb előrejelzések szerint viszont pénteken és szombaton vízszintemelkedés várható - közölte az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson, Domboriban és Baján dőlt meg a rekord, utóbbinál a péntek reggel mért 48 centiméteres vízállás az elmúlt harminc év Baján mért legalacsonyabb augusztusi vízállásainak átlagértékénél is másfél méterrel alacsonyabb.



Hozzátették, péntek reggel Budapestnél 72 centiméteres vízállást mértek, ez 21 centivel több, mint a 2003-ban regisztrált legkisebb vízállás.



A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint pénteken és szombaton a Duna meghatározó vízgyűjtőin számottevő mennyiségű csapadék - összesen mintegy 35-45 milliméter - várható, emiatt Nagybajcsnál például kétméteres vízszintemelkedés is lehet. Az emelkedés értéke azonban nem éri el az átlagos középvízszintet sem, és szerdától ismét apadás várható - olvasható a közleményben.



Az OMIT azt írta, a ráckevei-soroksári Duna-ág (RSD) vízpótlását már tizenegy telepített ideiglenes mobil szivattyú pótolja éjjel-nappal, Tassnál pedig a megfelelő vízminőség fenntartásáért telepítettek újabb ideiglenes vízpótló szivattyúkat. Ott az átemeléshez szükséges szivattyúegységek pénteken kezdenek üzemelni.



Kitértek arra is, az alacsony vízállás, a lelassult áramlás és a magas vízhőmérséklet miatt - elsősorban az (RSD) középső szakaszán - oxigénhiányos állapot alakulhat ki. A romlás előrejelzésére kiterjedt, speciális rendszert üzemeltetnek, amely hét jellemző helyen vizsgálja a kritikus vízminőségi paramétereket, a megelőzésre pedig levegőztető rendszereket telepítettek Dunaharasztiban, a tassi Rózsa-szigetnél, a Molnár-szigetnél és a szigethalmi hídnál.



A megfelelő vízminőség biztosításáért a vízpótlást és a levegőztetést továbbra is fenntartja az OMIT - tették hozzá.