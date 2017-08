Öt gyereket ápoltak kanyaróval a nyíregyházi kórházban

A megyei kórház közleményében hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincs kanyarójárvány, és jelenleg a gyógyintézmény egyetlen tagkórházában sem kezelnek beteget a kanyaró tüneteivel.



Közleményük szerint július 29-én négy gyermeket vittek szüleik a Jósa András Oktatókórház gyermekosztályának sürgősségi részlegére, a gyermekek típusos kanyarós megbetegedés tüneteit produkálták. Másnap, július 30-án hasonló tünetekkel vittek be még egy gyermeket.



Hozzátették, a gyermekek és szüleik román-magyar kettős állampolgárok, Korond községből származnak, jelenleg Magyarországon tartózkodnak. A legkisebb beteg kilenc hónapos, a legnagyobb hat éves volt, védőoltást nem kaptak, mivel Romániában a kanyaró elleni védőoltás nem tartozik a kötelező oltások közé.



A gyermekek ellátása elkülönítetten, a gyermekosztály fertőző részlegén, a szakmai és higiéniai protokollok szigorú betartása mellett történt, a részlegre vonatkozó látogatási tilalom mellett - olvasható a kórház közleményében. Mint írták, a betegek ápolását olyan személyzet végezte, akik megkapták a kanyaró elleni védőoltást.



A kezelésnek köszönhetően a gyermekek már elhagyták a kórházat. Az epidemiológiai szakemberek a betegek családjának magyarországi tartózkodási helyén a szükséges intézkedéseket megtették, a szükséges védőoltásokat a betegeknek és a családtagoknak is beadták - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.



A Blikk internetes oldalán kedden arról írt, hogy súlyos fertőzés miatt kerültek be többen is a nyíregyházi Jósa András Kórház infektológiai osztályára, a lap információi szerint kanyaróvírus okozta a megbetegedéseket.



A romániai Agerpres hírügynökség a román egészségügyi minisztérium jelentését ismertetve július 27-én arról számolt be, hogy Romániában eddig országszerte 8246 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek a betegség tavaly februári megjelenése óta, közülük több mint hatezren idén kapták el a kórt. A járvány az ország teljes területére kiterjed, és eddig 32 halálos áldozatot követelt. A legtöbben Románia nyugati megyéiben kapták el a kanyarót: Temes, Krassó-Szörény és Arad megyében is meghaladja az ezret a kanyarós megbetegedések száma. Az utóbbi időszakban is hetente két-háromszáz új kanyarós megbetegedést jelentenek az egészségügyi hatóságok.



Magyarországon 2001-ben volt utoljára hazai eredetű kanyarójárvány, azóta csak behurcolt esetek fordultak elő. Legutóbb idén márciusban regisztráltak kanyarós megbetegedéseket a Csongrád megyei Makón. Március 4-én a helyi kórház dolgozói között megjelenő kanyarómegbetegedések miatt az Országos Tisztiorvosi Hivatal felvételi zárlatot rendelt el a makói kórház fekvőbeteg-ellátó osztályain és sürgősségi részlegén, ezt az intézkedést március 22-én oldották fel. A térségben a makói kórház tíz dolgozójánál és három civilnél igazolták a kanyarót, egyikük az a romániai páciens, aki nagy valószínűséggel behurcolta a fertőzést.



A kanyaró súlyos fertőző betegség, amelynek kezdetben influenzaszerű tünetei vannak: torokfájás, köhögés, magas láz. A beteg a tipikus kiütések megjelenése előtt négy nappal már fertőzhet, és a fertőzőképesség a kiütések eltűnése után még négy napig tart.