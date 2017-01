Öt évet kapott a debreceni trafik kirablója

Tatár Tímea hozzátette: a nem jogerős elsőfokú ítélet szerint S. Imre öt évig a közügyeket sem gyakorolhatja, és a büntetés kétharmad részének letöltése után szabadulhat feltételesen.



Emri Kinga bíró büntetőtanácsa az ügy első tárgyalási napján hirdetett ítéletet. A tényállás szerint a férfi 2016. május 14-én barátaival érkezett Hajdúböszörményből Debrecenbe, ahol egy panzióban szálltak meg.



Másnap reggel a barátok hazamentek, de mivel a pénzük elfogyott, S. Imre elhatározta, hogy bűncselekmény útján szerez pénzt. A panzióban magához vett konyhakéssel elindult Debrecenben alkalmas helyszínt keresni, de a pünkösdi ünnepek miatt szinte minden üzlet zárva volt.



A belvárosban, a Darabos utca elején található nemzeti dohányboltot nyitva találta. Bement a trafikba, ahol rosszullétre hivatkozva vizet kért az eladótól. Miközben az eladó a vizet engedte, a vádlott felállt, a zsebéből elővette a 6 centiméter pengehosszúságú kést, és a bevétel átadására szólított fel. Az eladó a kasszát kinyitotta, és az abban lévő 106 500 forintnyi papírpénzt odaadta a vádlottnak.



S. Imre arra is figyelmeztette a trafik eladóját, hogy ne nyomja meg a pánikgombot, és ne hívja a rendőröket, majd távozott. Egy non-stop üzletben a boltosokkal taxit hívatott, először Hajdúböszörménybe vitette volna magát, majd az útirányt módosította Hajdúnánásra. A rendőrség azonban Hajdúvidet elhagyva a taxit feltartóztatta, és a vádlottat elfogta. S. Imrénél a rendőrök a pénzt és a kést is megtalálták.



S. Imre a bíróságon teljes, minden részletre kiterjedő beismerő vallomást tett és elismerte bűnösségét. A vádlott bocsánatot kért a sértettől is, amiért megijesztette. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője is 3 nap gondolkodási időt kért.



A vádlott előzetes letartóztatásban maradt - közölte a sajtószóvivő.