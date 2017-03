Osztrák minimálbér és bejelentett sofőr - Ha ez nincs, már büntetik a fuvarozókat Ausztriában

A türelmi időszaknak vége, az osztrák hatóságok szigorúan, több tízezer euróra is büntethetnek, ha a január elsején életbe lépett újabb közúti szabályozásnak a magyar fuvarcégek nem tesznek eleget.



Az idei évtől az Ausztriába belépő, ott árut vagy utast felvevő és letevő jármű sofőrjét belépés előtt be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak, a sofőrnek pedig meg kell fizetni az osztrák minimálbért az ott végzett munka idejére.



A külföldi piacokra szállító magyar fuvarozók körülbelül 65%-át érintheti a szigorú szabályozás a WebEye piaci adatai alapján. A terhek csökkentésére két út áll a vállalkozások előtt: vagy létszámbeli fejlesztést végeznek, vagy támogató megoldásokat vesznek igénybe a munkafolyamatok gyorsítására.

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az autóban a következő papíroknak kell ott lenniük:



- maga a bejelentés, a ZKO3 jelű nyomtatvány

- a társadalombiztosítási bejelentkezés dokumentumai – értve ez alatt az E101-es európai egészségbiztosítási - kártyát, ha a sofőrnek nincs Ausztriában bejelentett biztosítása, vagy

- az illetékes (itt: a magyar) társadalombiztosítás igazolása (német fordításban) arról, hogy az érintett munkavállalóra nem az osztrák, hanem másik ország (itt: Magyarország) társadalombiztosítása vonatkozik.



Ugyancsak a sofőrnél kell tartani a bérezésre vonatkozó dokumentumokat is. Ezek közül a munkaszerződésnek német vagy angol nyelven, minden más papírnak német nyelven kell rendelkezésre állnia. Az elvárt iratok:

-munkaszerződés

-bérjegyzék

15 ezer magyar munkahely szűnhet meg

A január elsejével életbelépett szabályozás legfontosabb eleme, hogy még indulás előtt, a munkáltatóknak kötelezően be kell jelenteni az Ausztriába belépő járművezetőket az Osztrák Pénzügyminisztérium (Bundesministerium für Finanzen) internetes felületén. Aki elmulasztja ezt a bejelentést, első alkalommal 20 ezer, minden további eseteknél akár 50 ezer eurós bírságot kaphat munkavállalónként.A magyar tulajdonban lévő, a telematikai piacon a legnagyobb európai lefedettséggel rendelkező WebEye partnereinek információja alapján már apró hiányosság esetén is könnyen büntetésbe lehet szaladni.Az utóbbi néhány évben jelentősen megnövekedtek a fuvarozók és áruszállításban résztvevő vállalkozások adminisztrációs terhei, elég csak a magyarországi e-útdíjra, az EKÁER-re, vagy az idei osztrák szabályozásra gondolni. Ezek jelentős mértékben növelték a vállalkozások addigi leterheltségét, amelyek kénytelenek voltak alkalmazkodni az új feltételekhez. Ezt vagy úgy tehették meg, hogy kibővítették a munkaállományukat, vagy úgy, hogy optimalizálták a munkafolyamataikat és ahol lehet, támogató megoldásokat és rendszereket vettek igénybe a munkafolyamatait gyorsítására.„Az áruszállítási iparágban ma már a legtöbb cég használ valamilyen fuvarszervezői modult, viszont az elszámolási, kommunikációs, adminisztrációt segítő alkalmazások már kevesebbjükhöz jutnak el. Ezekkel a megoldásokkal rengeteg időt lehet megspórolni a napi munkamenetben és az időszakos elszámolásoknál egyaránt, ami közvetve hozzájárul a vállalatok versenyképességének növeléséhez. Arra buzdítjuk a fuvarozó és áruszállítási cégeket, hogy térképezzék fel a piacon már elérhető támogató megoldásokat, amelyekkel többek között az osztrák minimálbér elszámolás is könnyebbé tehető." - mondta ela WebEye Telematics Group nemzetközi piacokért felelős vezetője.A szabályozás másik fontos pontja, hogy a kint töltött időszakra időarányosan meg kell fizetni az osztrák minimálbért, napidíj formájában. Egy modern telematikai rendszer adataiból kiolvasható, hogy percre pontosan mikor, melyik országban közlekedtek a cégek járművei. „Az utólagos elszámoláshoz szükséges riport a tachográf adatokat alapul véve automatikusan méri a teljes vezetési időt, ami alapján egyértelműen meg tudjuk mutatni, hogy az adott munkákra mennyi bért kell hó végén fizetni a járművezetőnek." - tette hozzáAusztria nem az első, aki a helyi minimálbér kifizetésére kötelezi a külföldi fuvarozó vállalkozásokat az adott terülten fuvarozással eltöltött idő függvényében; korábban már Németország, Franciaország és Olaszország is bevezetett hasonló intézkedéseket. A magyar közúti közlekedési szolgáltatókat tömörítő szakmai érdekképviseletek így már jól ismerik az ebből adódó kihívásokat: „Az osztrák rendelkezés az eddigi Nyugat-Európai országok szabályozásainak újabb állomása, amivel a fuvarozókat és szállítmányozókat sújtják. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary a legnagyobb taglétszámmal rendelkező szakmai szervezet igyekszik mindenben segítséget nyújtani a fuvarozó magánvállalkozó tagjainak, a www.nit.hu oldalon közzétett friss információk, ajánlások, vagy akár telefonos, illetve személyes tanácsadás formájában, akár pedig a piaci árak alatti szolgáltatások biztosításával, hogy tagjai elkerülhessék a rendkívül szigorú büntetéseket." –mondjaügyvezető főtitkár.A magyar fuvarozók uniós megbízásaiért küzd a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary). Az Unió egyes nyugati tagállamai ugyanis súlyos intézkedéseket hoztak, hogy kiszorítsák őket a piacukról. Ha az EU nem lép fel a megszorítások ellen, akkor közel tizenötezer magyar veszítheti el munkahelyét.Egységes piacért és tisztességes versenyért küzd a közúti fuvarozók magyar érdekképviseleti szerve, a NiT Hungary. Az elmúlt években ugyanis Németországban, Franciaországban, Olaszországban, és január óta már Ausztriában is jelentős piacvédelmi jellegű korlátozásokat vezettek be a külföldi fuvarozókkal szemben, és ezek sokszor teljesíthetetlen adminisztrációs terheket rónak a magyar fuvarozó vállalkozókra is.Az ipartestület által jogellenesnek tartott rendelkezések a fuvarozó vállalkozóknak előírják, hogy a tagállamokon áthaladó gépjárművezetőik bérét az országonkénti minimálbérhez igazítsák, útjaikat regisztrálják. Az indokolatlan korlátozásokkal az utóbbi négy évben jelentős fejlődésnek indult hazai fuvarozó vállalkozások versenypiaci hátrányba kerülhetnek, ami odáig vezethet, hogy közel tizenötezer gépjárművezetőnek szűnhet meg az állása. A probléma megoldását sürgető NiT Hungary vállalkozóinak körében aláírásgyűjtésbe kezdett. A szervezet a magyar fuvarozók nevében szólítja fel az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy akadályozza meg az egyes tagállamok megszorításait, mert azok ellehetetlenítik a magyar fuvarozókat.Deli Andor, Európai Parlamenti képviselő elmondta: „A minimálbér kapcsán azt gondolom, hogy a kérdés valójában szociális köntösbe bújtatott piacvédelmi mechanizmus, amellyel egyes tagállamok saját piacukat védik. Ezért is fordultam kérdésemmel több ízben az Európai Bizottsághoz magyarázatért, illetve személyesen is tárgyaltam magas rangú tisztviselőkkel. Sajnos, a Bizottság mindezidáig kerüli a határozott állásfoglalást"A kelet-európai tagállamok az elmúlt években megnövelték nyugat európai részesedésüket a közúti fuvarozási piacon. 2013 óta hazánkban is jelentős beruházások történtek, amelynek következtében a magyar fuvarozók is jelentős piacelőnyhöz jutottak az Unió nyugati felében. A korlátozás bevezetésével a négy tagállam saját piacvédelmét igyekszik biztosítani, azonban ezzel teljes adminisztratív káoszt teremt, és jelentős akadályt gördít a külföldi szolgáltatók felé.„Aláírásokkal tiltakozunk a minősíthetetlen szituáció ellen, amelyet május 15-ig gyűjtünk az ország tizenegy pontján. Ezt követően nyújtjuk be petíciónkat az Uniónak. Nincs kompromisszum, mert az Unió alapelvét sérti a tagállamok korlátozó intézkedése, adminisztrációs szigorítása. A magyar fuvarozó vállalatok állandó fenyegetettség alatt állnak, egy-egy bírság ugyanis tönkreteheti a teljes céget" - magyarázta Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára, aki azzal folytatta, hogy négy ország különböző adminisztratív igényeinek megfelelni csak úgy lehet, ha a vállalkozók ennek kiszolgálására és a bírságok elkerülésére egy külön embert alkalmaznak. Az apparátus egy fős növelése éves viszonylatban legalább három millió forintba kerül a cégeknek.Füle László, a NiT Hungary elnöke egyértelműen jelezte, hogy piacvisszaszerzésről van szó, és egy szemléletes példával élve megjegyezte, hogy a kialakult szituáció a magyar fuvarozók számára olyan, mint egy focimeccs, amelynek játék közben írják át a szabályait.