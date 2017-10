Osztrák banktól csalt ki 75 millió forintot egy magyar férfi

Csaknem 75 millió forintot csalt ki hitelként egy osztrák banktól hamis ingatlanfedezetekkel egy zalai férfi, aki ellen Keszthelyen emeltek vádat - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-vel.



Pirger Csaba felidézte, hogy a közelebbről meg nem nevezett, magyarországi fiókokkal is rendelkező osztrák pénzintézet magyarországi ügyfeleknek is kínált Ausztriában szabad felhasználású kölcsönt. Az euróban adott hitelhez biztosítékként megfelelő értékű ingatlanra jegyeztek be jelzálogjogot elidegenítési és terhelési tilalom mellett.



A vádlott úgy jutott ingatlanok adataihoz, hogy interneten, illetve ingatlanügynökségeken keresztül nézte meg a házakat és vevőjelöltként kérte a tulajdonos engedélyét, hogy felértékeltethesse azokat egy értékbecslővel, aki azonban nem tudott arról, hogy megbízója csalni akar.



A vádlottnak így sikerült megszereznie és a meghamisított papírokkal a nevére íratnia Debrecenben egy 243 millió forintot érő ingatlant, Nyíregyházán pedig egy 91 milliót érő kisüzemet. Az ingatlanok hamis tulajdoni lapjáról készült másolatot, a hamis lakcímet igazoló hatósági igazolványt és egy szintén hamis munkáltatói igazolást egy keszthelyi ügyvédnek küldte el a vádlott, aki az osztrák banknak továbbította azt, majd a közjegyzői okiratok is Keszthelyen készültek el.



A férfi ezzel a módszerrel - amelyhez egy nyíregyházi ismerőse segítségét is igénybe vette - 265 ezer euró kölcsönt kapott, amit 60 hónap alatt kellett volna visszafizetnie. Amikor a jutalékok levonása után átutalt csaknem 75 millió forintot a vádlott felvette, közreműködéséért 500 ezer forintot adott át a neki segítő ismerősének.



Pirger Csaba közölte még: a felvett pénz nem térült meg, de az osztrák bank sem nyújtott be polgári jogi igényt. A Keszthelyi Városi Ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás miatt emelt vádat az ingatlanok adataival hitelt szerző férfi ellen.