Országszerte nehezíti a közlekedést a havazás

Az ország nagy részén a téli időjárás nehezíti a közlekedést - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden, kevéssel reggel nyolc óra előtt az MTI-t. Mukics Dániel közölte: éjszaka az ország nyugati és déli részén helyenként öt-tíz centiméter friss hó hullott, a meteorológiai előrejelzések szerint napközben további, hasonló mennyiségű csapadékra lehet számítani.



Hófúvás miatt Zala és Vas megyére másodfokú (narancs) riasztást adtak ki. A havazás és hófúvás elsősorban a Dunántúlt érinti, de az ország más részein is előfordulhatnak rendkívüli időjárási helyzetek. Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több alsóbbrendű utat le kellett zárni, de egyik megyében sincs elzárt vagy megközelíthetetlen település.



Tolna megyében a 61-es és a 65-ös, Veszprém megyében pedig a 82-es úton súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek ezeken a szakaszokon nem közlekedhetnek. A horvát hatóságok a barcsi és a letenyei határátkelőn nem engedik be a kamionokat. A közműellátásban sehol nincs zavar.