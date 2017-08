Országszerte csaknem 50 lakóház sérült meg a viharban - fele Orosházán

Vasárnap délutántól hétfő reggelig országszerte csaknem ötven lakóház sérült meg a viharban, több mint kétszáz tűzoltói beavatkozásra volt szükség - közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.



A legsúlyosabban Orosházát érintette a vihar, ott huszonöt házban keletkezett kár.

Az alon.hu arról számolt be, hogy húsz perc alatt söpört végig a vihar a városon, a belvárosban rengeteg fát tépázott meg és villanyoszlopokat döntött ki a viharos szél.

Az orosházi kórház krónikus osztályának a tetőszerkezetére is rádőlt egy fa, onnan át kellett helyezni máshova a betegeket. A katasztrófavédelem közlése szerint itt még reggel is folytak a helyreállítási munkálatok.



Az esetek többségében a tetőszerkezet rongálódott meg, Csányon egy kémény is ledőlt. Törökbálinton villámcsapás rongálta meg egy ház tetőszerkezetét.



A tűzoltókat legtöbbször fakidőlések miatt riasztották.



Békés megyében hétfő reggel még 2600 fogyasztási helyen szünetelt az áramszolgáltatás. Ennek oka, hogy több helyen a heves szél miatt fák dőltek a villanyvezetékre.



Püspökladányban két ház lakhatatlanná vált, az ott élő hat ember ideiglenesen rokonokhoz költözött.