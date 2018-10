Országos rendőrfőkapitány: az illegális migráció nem szűnt meg

Az országhatár lezárása után is szükség van határvédelemre, határvadászokra, ugyanis az illegális migráció nem szűnt meg - jelentette ki az országos rendőrfőkapitány a Készenléti Rendőrség pécsi határvadász bevetési osztálya elhelyezését szolgáló új épületegyüttes átadóján, szerdán.



Balogh János a migrációs válság eseményeit felidézve azt mondta: a magyar-szerb határ 2015. szeptemberi, majd a magyar-horvát határszakasz az év októberi lezárása után Magyarországon "gyakorlatilag tömeges illegális migrációról nem beszélhetünk, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség határvadászokra, határvédelemre, ahogy azt sem, hogy az illegális migráció megszűnt volna".



"Éppen ellenkezőleg, a Balkán kevésbé védett (...) útvonalát kihasználva továbbra is tömegesen áramlanak magukat menekültnek valló illegális migránsok Nyugat-Európa felé" - fogalmazott



Balogh János hangsúlyozta: Magyarország megállította az illegális migrációt, de látható volt, hogy az akkori technikai eszközök, a jogi határzár és az állomány létszáma nem elegendő annak további biztosításához. Ezért döntött a magyar kormány 2016-ban arról, hogy háromezer fővel emeli a magyar rendőrség, és ezen belül a határvadászok létszámát - emlékeztetett.



Az új rendőrök toborzása, új objektumok tervezése, keresése és építése már akkor megkezdődött - idézte fel. A beruházásokra utalva a rendőrfőkapitány közölte: a háromezer fős létszámbővítés elhelyezését szolgáló új objektumok mintegy felét már átadták. Szavai szerint 2016-tól a többi közt a pécsi osztály is rendkívüli bővülésen esett át, addigi létszámát megduplázva 309 fővel működik.



Kuczik János műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes az objektumátadón ismertette: 2016 óta 3000 státusszal bővült a Készenléti Rendőrség állománya, az addigi hét mellett további nyolc határvadász bevetési osztályt hoztak létre.



A létszámfejlesztésre, eszközbeszerzésre és a megfelelő infrastruktúra kialakítására a kormány 2017-ben és 2018-ban 96,9 milliárd forintos biztosított - részletezte az adatokat Kuczik János, megjegyezve, hogy Győrben, Szegeden, Szombathelyen és Nagykanizsán már birtokba vették a határvadászok új elhelyezései objektumaikat.



Az 5,7 milliárd forintos keretösszegből megvalósított pécsi beruházásról kifejtette: két új épületszárny létesült, a régi épületet felújították, minden körletben kétfős lakóegységeket alakítottak ki. Az "A" épületben 78, mintegy 20 négyzetméter alapterületű szobát úgynevezett minikonyhával és vizesblokkal szereltek fel, a szárnyban emellett öt mosókonyha szolgálja a rendőrök kényelmét.



A határvadászok és családtagjaik elhelyezésére szolgáló "B" épületben mintegy 20 négyzetméter hasznos területű garzonokat alakítottak ki - sorolta Kuczik János, aki a több mint 5500 négyzetméteren megvalósult fejlesztések kapcsán beszámolt arról is, hogy az új pécsi objektumban 100 négyzetméteres edzőterem létesült, és a meglévő négy mellé három új fegyverszobát is építettek.