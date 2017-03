Országgyűlés: A Jobbik földesúradót vezetne be

Napirend előtt

A gyermekvédelmi törvényről, a zöldségpiacról, a múlt heti strasbourgi ítéletről és a Jobbik "földesúradójáról" is szó volt hétfőn, napirend előtt a parlamentben.Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) szerint Andy Vajna filmügyi kormánybiztos kívánsága miatt módosítani akarják a gyermekvédelmi törvényt. A hírek szerint - ismertette - egy filmforgatás miatt kérte Vajna és a filmalapvezető Havas Ágnes, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) módosítson gyermekvédelmi szabályokon: engedélyeztetnék a kiskorúak éjszakai munkavégzését éjszakai filmforgatások miatt. Az Emmiben el is készült a tervezet, amely szerint ha a szülők nem tudnak megegyezni a szereplésről, a gyámhivatal pótolja a hiányzó hozzájárulást - mondta a politikus.Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára azt válaszolta: a kormány nem tárgyalt, nem döntött ilyen előterjesztésről, és ilyen nem szerepel a Ház napirendjén sem. Olyan viszont szerepelt, amely bevezette a családi adórendszert, ám azt az MSZP nem támogatta - tette hozzá.Sallai R. Benedek (LMP) hivatkozott egy egyetemi kutatásra, amely szerint az országban megtermelt zöldség mennyisége az EU-csatlakozás óta csökken. A magyar zöldségpiac összeomlott, folyamatosan csökken a magyar termékek előállítása - jelentette ki, kiemelve: ezzel párhuzamosan a zöldségfogyasztás is visszaesett. Erre szerinte azért fontos felhívni a figyelmet, mert az élelmiszer-biztonság ügyének megvitatásakor a kormánynak szembesülnie kell azzal: nem elég pusztán külföldre mutogatni.Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett arra a vizsgálatra, amelynek eredménye szerint sok Magyarországon és Ausztriában is forgalmazott termék minősége nálunk silányabb, mint Ausztriában. Az élelmiszer-minőségnél kettős mérce van az EU-ban - mondta, emlékeztetve: Fazekas Sándor szakminiszter újabb vizsgálatot rendelt el, amely hamarosan lezárul.Vejkey Imre (KDNP) azt idézte fel, hogy egy múlt keddi strasbourgi ítélet szerint a magyar hatóságok az Emberi Jogok Európai Egyezményét megsértve tartottak fogva két bangladesi menedékkérőt 2015 őszén, visszaküldésük pedig azzal a kockázattal járt, hogy embertelen bánásmódnak lesznek kitéve görögországi befogadóközpontokban. "Bennünket meszeltek el, akik betartjuk a jogszabályokat" - fogalmazott, majd úgy értékelt: a döntés "tűrhetetlen túlterjeszkedése" a strasbourgi bíróságnak, amely belegyalogolt Magyarország szuverenitásába, az ítélet mögött pedig az "Európai Egyesült Államok" terve húzódik meg. "Itt az idő, hogy elgondolkodjunk magának az emberi jogi egyezménynek való alávetés felbontásáról vagy legalább arról, hogy az egyezmény bizonyos pontjait felfüggesszük" - mondta.Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára azt felelte: Magyarország jogszerűen járt el a bangladesiek ügyében, az ítélet ellen a kormány fellebbez. Strasbourg a tényeket és a jogi környezetet figyelmen kívül hagyva döntött - mondta.Volner János (Jobbik) arról beszélt: Magyarországon évente 400 milliárd forintot lopnak el korrupciós ügyletekben, elsősorban a közbeszerzési és az EU-s források rendszerén keresztül. Szerinte Magyarországon azok gyarapodnak a legjobban, akik jó kapcsolatban vannak a kormánypártokkal, és "a korrupciót a kormány törvényessé tette". A Jobbik szerint ezért be kell vezetni a földesúradót, ami a politikából meggazdagodottakra vonatkozna. Úgy meg kell adóztatni a politikaközeli vállalkozókat, hogy néhány év alatt elveszítsék vagyonuk jelentős részét - közölte.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint rohamléptekben zajlik a Jobbik baloldali fordulata. A Jobbik megadóztatná a gazdákat - kommentálta a kezdeményezést, úgy fogalmazva: a Jobbik "egy oligarcha politikai cselédjének szegődött (...), amely már nem hisz semmiben, csak a pénzben és a hatalomban". "Mindenekelőtt az új gazdájukat adóztassák meg!" - javasolta a pártnak.Kósa Lajos (Fidesz) is a bangladesiek ügyében Magyarországot elmarasztaló strasbourgi döntést kritizálta, megdöbbentőnek, szégyennek nevezve azt, mert "minden létező jogelvet figyelmen kívül hagy", és az európai jog halálához fog vezetni. Ez a döntés nem jogi, hanem politikai - jelentette ki, úgy fogalmazva: "odamentek a Soros által finanszírozott szervezetek ügynökei - két olyan bangladesi fiatalember védelmében, akikről azóta nem tudjuk, hol vannak -, hogy a magyar állammal pereskedjenek". Az az ítélet, amely szerint a migránsok Görögországba visszakerülése fenyegetést jelent számukra, csak akkor fogadható el, ha kezdeményezik a görögök kizárását az EU-ból és a NATO-ból - mondta.Dömötör Csaba államtitkár szerint "van egy unió, amely nem védi meg a határait, sőt kvótákkal osztaná szét a bevándorlókat. Vannak a bevándorlók, akik kijátsszák az uniós szabályozást. És vannak a magukat jogvédőnek nevező csoportok, amelyek törvénysértésre bátorítják a bevándorlókat, feljelentik Magyarországot és még keresnek is ezen az egészen. Tényleg megáll az ész. És hogy ki állja ennek a terhét? Természetesen az állampolgárok, a magyar családok". Ő is őrültnek minősítette az ítéletet. Megemlítette, hogy a jórészt külföldről, például egy Soros-hálózathoz tartózó alapítvány által támogatott Magyar Helsinki Bizottság képviselte a bangladesieket, és a védők milliós összeget kaptak perköltségként. Az ítélet mögött tehát valójában egy külföldről pénzelt aktivistacsoport van, amely a Soros-hálózat tagja - fogalmazott.

Előzmények:

Az Országgyűlés ma kezd vitát arról a kormánypárti javaslatról, amely betilthatóvá tenné az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú használatát.A házelnök napirendi javaslata alapján az ülés 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődhet, majd az interpellációk hangozhatnak el két órában, amelyeket az azonnali kérdések és válaszok órája követhet.A képviselők az ülésnap végén kezdhetik tárgyalni az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról szóló kormánypárti javaslatot.

Az indítvány benyújtóinak egyike, a kereszténydemokrata Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban úgy fogalmazott, Európának ezen részén a magyarság megszenvedte mind a náci, mind a bolsevik rémuralmat, ezért jogos, hogy gazdasági haszonszerzés céljából ne lehessen ilyen jelképeket felhasználni.A parlament kedden szavazásokkal folytatja munkáját, majd jövő hétfőn, az uniós források felhasználásáról szóló politikai vitával fejezi be aktuális kéthetes ülését.