Origo: évek óta azon dolgoznak, hogy Brüsszel átvegye a határőrizetet

A cikk szerint idáig úgy tűnt, Angela Merkel új ötlettel állt elő akkor, amikor arról beszélt, hogy a külső határral rendelkező országok adják át a határvédelmüket a Frontexnek. A Financial Times 2015-ös cikke azonban azt bizonyítja, hogy Brüsszel már három éve erre készül. Ők akarják megmondani, ki léphet be Európa, így Magyarország területére, és ki nem.A hírportál emlékeztetett: a német kancellár néhány napja a Bundestagban arról beszélt: azok az államok, amelyeknek külső határuk van, nemzeti hatásköröket adnak át annak érdekében, hogy a Frontexet (az EU határvédelmi ügynöksége) "valóban átfogó hatáskörökkel ruházzuk fel". "És ez a szolidaritás mértékét is jelenti, ha arról van szó, hogy emberek jönnek hozzánk, vagy ha kötelezettségeink vannak arra, hogy lehetővé tegyük a legális migrációt."Azszerint Angela Merkel szavai azt jelentik, hogy a tagállamok helyett Brüsszelé lenne a határőrizet joga, Brüsszel döntené el, hogy ki léphet be Európa, és ki léphet be Magyarország területére. Ez a szándék azonban nem új. A Financial Times 2015-ös cikkéből világosan kiderül, hogy Brüsszel már három évvel ezelőtt, a bevándorlási válság első évében el akarta venni a határőrizet jogát a tagállamoktól. A brit lap már akkor egy olyan tervről írt, amely szerint Brüsszel létre akar hozni egy határvédelmi egységet, és olyan szabályokat akar alkotni, amelyeknek köszönhetően a saját embereit bármikor ráteheti a tagállamok nyakára akkor is, ha a tagállamok ezt nem akarják.Az Európai Bizottság a nemzeti kormányok akarata ellenére is kitelepítheti az erőit - áll szó szerint a megjelent írásban, amelyben még azt is elismerik, hogy ez a törekvés rendkívüli módon sérti a nemzeti szuverenitást.A portál szerint ha a friss Merkel-nyilatkozat és a 2015-ös cikk legfontosabb mondatait egymás mellé tesszük, világosan látszik, hogy a színfalak mögött évek óta dolgoznak azon, hogy Brüsszel hogyan tudná átvenni a határőrizet jogát, függetlenül attól, hogy a tagállam akarja vagy sem, képes megvédeni a határait vagy sem. Erről a veszélyről beszélt Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában, majd hétfőn a parlamentben.A magyar miniszterelnök világossá tette: "most magyar rendőrök és katonák, magyar hazafiak védik a határainkat, ők jelentik a védőpajzsunkat, és mi a kapukulcsot, a határőrizet jogát nem fogjuk átadni olyan zsoldosoknak, akik a migrációt menedzselni, megszervezni akarják" - olvasható az Origo cikkében.