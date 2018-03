Origo - Egy jobbikos jelölt költségei megtérítését ajánlotta egy LMP-snek, ha visszalép

Az Origo hétfői cikke szerint a kiskunhalasi körzetben induló jobbikos Farkas Gergely megkérdezte a Lehet Más a Politika (LMP) képviselő-jelöltjétől, Midi Melániától, hogy visszalépne-e a javára, ha kifizetnék neki az aláírásgyűjtés során felmerült költségeit. Farkas Gergely Facebook-bejegyzésben reagált: azt írta, egy vicces felvetés hangzott el.Az Origo cikkéhez mellékelt hangfelvétel tanúsága szerint egy férfi azt mondja, neki minden szavazat számít, mire egy nő úgy reagál, hogy már sokat dolgozott az aláírásgyűjtés során, amely ráadásul nem kevés pénzébe is került."Nálatok nem kapjátok meg a jelölti támogatást?" - kérdezi a férfi."Hát, majd. De hogyha visszalépek, akkor nem kapom meg. És én már megrendeltem a plakátjaim, mindent, szóval nekem ez már ha egy hatszázezerbe' nincs benne, akkor..." - válaszol a nő, hozzátéve: március 20. után utalják majd ki az összeget."Miért, ha kifizetjük, akkor visszalépsz?" - teszi fel a kérdést a férfi.Mire a nő: "Nem erről van szó, nyilván, meg azér', na, ez kicsit azér' erős volt."Az Origo szerint a hangfelvételen Farkas Gergely és Midi Melánia párbeszéde hallható.Farkas Gergely Facebook-bejegyzésben reagált."Bár eddig is sejtettem, a ma ellenem megindult lejárató kampány egyértelműen bizonyítja, hogy nagyon szoros lehet az állás jómagam és Bányai Gábor között a választókerületben. Ilyenkor szoktak ugyanis elindulni a negatív kampányok" - fogalmazott. (Bányai Gábor a körzet Fidesz-KDNP-s jelöltje.)A jobbikos politikus szerint pusztán annyi történt, hogy egy laza, jó hangulatú beszélgetést folytatott az LMP jelöltjével."Mivel közös a kormányváltás célja, ezért adta magát, hogy a visszalépések is szóba kerüljenek. Ha valaki végighallgatja a beszélgetést, egyértelmű lesz számára, hogy nem ajánlottam fel a visszalépésért pénzt, ezért a fideszes médiumok hazugságaival ellentétben a vesztegetés fel sem merül" - hangsúlyozta.Úgy fogalmazott, hogy nem pénzért említette a visszalépést, hanem a közös politikai cél érdekében."A hangfelvételben hallható felvetés részemről elhangzott, de természetesen nem komoly szándékkal, ez jól érzékelhető abból, hogy nem kijelentésként, hanem egy hangsúlyból is érezhetően vicces felvetésként hangzott el. Ettől függetlenül ez még ilyen formában is hiba volt részemről, ezért elnézést kérek" - írta Farkas Gergely.A hirado.hu próbálta elérni az LMP-t, a párt azonban egyelőre nem reagált a megkeresésre.