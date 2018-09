ORFK: 99 százalékban jogsértés okozza a közúti baleseteket

A közúti baleseteket 99 százalékban emberi mulasztás, jogsértés okozza, az esetek többségében a figyelmetlenség is közrejátszik - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Osztályának megbízott vezetője pénteken az M1 aktuális csatornán.



Benzai Zsolt azt mondta, a hétfőn kezdődött Biztonság hete keretében szeretnék meggyőzni az embereket, hogy saját és mások biztonsága érdekében vezessenek a szabályoknak megfelelően.



A héten különböző helyszíneken rendeznek változatos, látványos programokat a 9-14 éveseknek, hogy felhívják a figyelmüket a biztonságra.



Hozzátette, a rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Tispol) éves ellenőrzési terve alapján pénteken és szombaton országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést is tart, amelynek során elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot figyelik.



Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs vezetője arról beszélt, nehéz bizonyítani, hogy a baleset figyelemelterelő tevékenység miatt történt, de ha bizonyított, akkor meg lehet téríttetni a kár okozójával.



Kiemelte, a közúti balesetek nagy része tudatos magatartással megelőzhető lenne.



Kitért arra is, a biztosítások adatai szerint a legtöbben, évente 1700-an otthon halnak meg. A második legveszélyesebb hely a munkahely, a közút körülbelül hatszáz halálesettel csak a harmadik helyen áll.