Orbán Viktorra cserélnék a tüntetők Gulyás Mártont a Gyorskocsi utcában

Körülbelül 2-300 ember jött össze a Budapesti Nyomozó Ügyészség előtt, hogy Gulyás Márton ellenzéki politikai aktivista fogvatartása ellen tiltakozzon. Gulyást időközben átvitték a Gyorskocsi utcába, így az összegyűlt társaság úgy döntött, átvonul oda - írta az index.hu. Gulyás Mártont tegnap éjszaka óta fogva tartják az ügyészségen, miután tiltakozásul az ellen, hogy Áder aláírta a CEU működését ellehetetlenítő törvényt, narancssárgára akarta festeni a Sándor-palota épületét. Volt egy kis lökdösődés is, a felsorakozott rendőrök kijjebb szorították a tüntetőket a bejárattól. A 444.hu írta meg, hogy hajnalban a lakásáról bevittek egy másik aktivistát is, aki eldobott egy palackot. azt mondták, 4-5 óra múlva hazamehet, azóta sincs nyoma.



A tüntetők azt skandálják más rigmusok mellett: "Poltot börtönbe! Marcit ki, Orbánt be!"



Garázdasággal és rongálással gyanúsítja az ügyészség a Sándor-palotát festékkel dobálókat - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.A közleményben emlékeztettek, hétfőn a Sándor-palota elé szervezett tüntetés alatt - az épületet körbevevő kordonon, illetve rendőri sorfalon keresztül - festékkel teli flakonokat dobálták az épületet, amit el is találtak, és a kifröccsenő festék a rendezvényt biztosító rendőrök testére és ruházatára is került.A Budapesti Nyomozó Ügyészség az ügyben két személyt hallgat ki gyanúsítottként, és gyorsított eljárásban történő bíróság elé állításukat tervezi.Az ügyészség csoportosan és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének, valamint műemlék megrongálásával elkövetett rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a két gyanúsítottat, és egy társukat még keresik.Az ügy egyik gyanúsítottja a bűncselekményt próbára bocsátás próbaideje alatt, illetve más folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el.Előzetes letartóztatásukra a Budapesti Nyomozó Ügyészség nem tesz indítványt - tették hozzá.