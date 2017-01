Orbán Viktor Szegeden - Orbán Viktor és Botka László a házasságkötő-termében - videón a sajtótájékoztató

Vége a sajtótájékoztatónak. A végén is mosolyogva fogott kezet Orbán és Botka. Kiürült a terem. Úgy tudjuk, Orbán Viktor azonnal utazik vissza Budapestre, nem terveztek neki más szegedi programotA 444.hu és az Index kérdezi, támogatja-e a kormány, hogy népszavazással döntsenek a budapesti olimpiáról. Orbán azt válaszolta, várják meg az aláírásgyűjtés végét, utána mondja el az álláspontját, de ha szerinte az emberek akarnak erről dönteni, akkor az emberek fognak erről dönteni.Orbán kérdésre válaszolva elmondta, Szeged a legminőségibb iparágak városa lehet.Az ATV kérdezi, lesz Orbán-Botka miniszterelnök-jelölti vita jövőre? Orbán elmondta, komoly polgármesterrel tárgyalt, akinek komoly tervei vannak, amiket megvalósítanak, akárhogyan is alakulnak a politika fuvallatai az elkövetkező években Magyarországon. A vitát pedig majd az idő eldönti.Orbán a Délmagyarország kérdésére elmondta, amire kezet adott a kormány, betartja a szavát. Szeged esetében alsó hangon 50, felső hangon 70 milliárdos támogatási csomagról döntöttek és írtak alá megállapodás.Botka László hangsúlyozta, alapvető nemzeti ügy, hogy Magyarország a következő időszakban fel tudja használni a rendelkezésére álló európai uniós forrásokat, a Szeged és a kormányzat közötti együttműködés is ezt célozza.A polgármester közölte: jelenleg 104 fejlesztési projekt van folyamatban a városban, és a miniszterelnökkel 19 további beruházásról tárgyaltak. Kiemelte a szegedi déli híd megépítését és a lézerközpont melletti tudományos ipari park létesítését.Szegednek minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy kiemelkedő regionális központ legyen - monda Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Modern városok program szegedi állomásán, ahol Botka László (MSZP) polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót.A kormány és Szeged között hétfőn létrejött együttműködési megállapodásnak része egyebek mellett az M47-es út négysávosítása, a Szeged és Makó közötti vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, a szegedi repülőtér fejlesztése, egy élelmiszeripari gyárberuházás, iparipark-fejlesztés, belvárosi hídrekonstrukció, továbbá több sportlétesítmény építése - sorolta a kormányfő.Orbán Viktor a tájékoztatón megjegyezte, ritkán adódik lehetőség egy ellenzéki vezetésű önkormányzat és a kabinet közötti tárgyalásra.A miniszterelnök azt kívánta Szegednek, hogy legyen olyan sikeres város, mint amire a történelme felhatalmazza.- Orbán köszönetet mondott a meghívásért és az eredményes tárgyalásért. Nyilván a nagy sajtóérdeklődés Szeged városának szól - mondta mosolyogva. Ez az élet rendje, vannak ellenzéki vezetésű városok - mondta Orbán. Szeged 100 években méri a saját életét, míg a kormányok 4, az önkormányzatok 5 évben - mutatott rá a kormányfő. Szegednek minden oka megvan, hogy aspiráljon egy nagy regionális központi szerepre. Mindkettőnk célja, hogy Szeged komoly regionális központtá váljon, vagy ha már ilyen, akkor ezt erősítse. Szeged fekvése nagyon jó, ami erre predesztinálja, ráadásul komoly szellemi központ. Orbán hangsúlyozta, elvittek 25 milliárd adósságot az elmúlt években, ami szerinte sokat segített a városnak. Az észak-déli tengelyt szeretnének kialakítani, az M47-est - korábbi tervekben M9-es volt - négysávúsítanák, és összekötnék Szegedet Debrecennel és Miskolccal. A kormány vállalja a szegei reptér fejlesztését is.Orbán közölte, az élelmiszer-gazdaságot is fejlesztenék, ami komoly beruházással jár együtt, és kötődik az ipari parkhoz. Rekonstruálják a Belvárosi hidat, fejlesztik a rakpartot és a Tisza Szeged főutcája projektet. Szeged lehet az első magyar város, ahol kizárólag elektromos tömegközlekedés lesz évek múlva, ehhez készítenek terveket. A Mars teret visszakaphatja a város az államtól, és elköltöztetik a a buszpályaudvart, aminek költségét a kormány vállalta magára. Orbán elmondta, a Széchenyi teret rekonstruálják, aminek költségét szintén a kormányzat fedezi majd. A kormányfő elmondta, megállapodtak egy új fedett uszoda építéséről, ami 7 milliárdba kerül, és vállalja a kormány egy új sportcsarnok, valamint egy új, szabadtéri atlétikai centrum megépítését. Jönnek a kérdések.Orbán sikeresnek minősítette a találkozót, és az élet rendjének nevezte, hogy vannak ellenzéki városok is, és így kialakulnak olyan helyzetek, mint a mai, ahol egy ellenzéki polgármesterrel kellett megállapodnia. A politikusok elmúlnak, a haza és Szeged megmarad - vázolta a helyzetet Orbán. Megemlítette, hogy 25 milliárd forint adósságot vállalt át az állam Szegedtől.A Modern városok program szegedi fejlesztéseiről ünnepélyesen aláírta először a megállapodást Orbán és Botka. Kezet fogtak az aktus után.Botka László elmondta a tájékoztatón, Szeged az elmúlt évtizedben a békés és dinamikus fejlődéséről volt híres, több mint 300 milliárd forint uniós forrást nyert a város. Most is 104 beruházás zajlik a városban.Ehhez további uniós és kormányzati forrásra van szükség. A legfontosabb projekt az új szegedi déli Tisza-híd, amely 40 milliárdba kerül. Ennek forrásáról már részben intézkedett a kormány, de továbbiakra is szükség van. A lézerközpontról elmondta, zajlik az ELI műszaki átadása, a központ mellett ipari parkot szeretnének létrehozni, melyhez kérik a kormány segítségét. Botka elmondta a gazdaságfejlesztés kapcsán, hogy 2500 munkahelyet teremtettek az elmúlt években, így Szegeden Szegeden 2,8, míg Kecskeméten 4, Debrecenben pedig 5,8, százalékos a munkanélküliségi ráta. A polgármester beszélt a bérlakás-felújítási programról. A sikeres fejlesztési politika alapvető nemzeti ügy - hangsúlyozta Botka. Közös érdek, hogy az ország felhasználja az uniós forrásokat.

Belépett a városháza házasságkötő-termébe Orbán Viktor és Botka László, ahol a sajtótájékoztatót tartják. A sajtótájékoztató helyszínén várakoznak, beszélgetnek, kávéznak és pogácsáznak az újságírók a rendezvényteremben. A városháza előtti szakaszt továbbra is lezárva tartják, elterelik a forgalmat a polgárőrök és rendőrök, nem lehet behajtani az autóknak a mintegy kétszáz méteres védett szakaszra. Közvetlenül a városháza bejárata előtt áll, parkolt le Orbán Viktor kisbusza. A polgármesteri hivatal előtt, az út túloldalán, a Széchenyi téren továbbra is ott állnak táblákkal a devizahitel-károsultak - heten. A delmagyar.hu úgy tudja, hogy szabad lesz a gazda, vagyis bármit lehet majd kérdezni Orbán Viktorótl a sajtótájékoztatón, így akár a február 2-i, budapesti Putyin látogatással kapcsolatosan is. Hatalmas a sajtóérdeklődés!

A sajtó munkatársait a kamerák és laptopok úgynevezett tűzszerészeti átvizsgálása után engedték be a sajtótájékoztató helyszínére, a városháza félemeletén található rendezvényterembe. Két pult látható a teremben, ami mögött Orbán Viktor és Botka László fog állni egymás mellett. A háttérfalon a városháza fotója és a Szeged európai magyar város felirat olvasható egy magyar és egy uniós zászlóval. Az első két sorban fenntartott helyek vannak a vendégeknek. Hogy kiket várnak a miniszterelnök és a polgármester várhatóan 10 órakor kezdődő közös sajtótájékoztatójára? Többek között Juhász Tünde kormánymegbízottat, Holubán Csilla járási hivatalvezetőt, Szabó Sándor szocialista és B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselőt, Gyüdi Sándor színházigazgatót és Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármestert, valamint a szegedi alpolgármestereket, Nagy Sándort és Szentgyörgyi Pált. Megérkezett Orbán Viktor Szegedre egy fekete Transporterrel, Botka László fogadta a városháza előtt, kezet fogtak, mosolyogtak, Lázár is ott volt, együtt bevonultak a városházára. A hitelkárosultak is hallatják a hangjukat: Eladtatok bennünket! - skandálják. Csaló banda, bűnözők! - ezt is kiabálják. Megérkezett Lázár János is. A szegedi városháza előtti szakaszt lezárták, csak engedéllyel lehet behajtani. Gyülekezik a sajtó is, rengeteg a fotós, kamerás, nagy az érdeklődés. Egy helyi civil aktivista, Dovalovszki András is a helyszínen várja a miniszterelnököt. A városházával szemben, a Széchenyi téren egy táblával a kezében várakozik. A táblára az van írva: Isten hozta miniszterelnök úr! Remélem gyorsan viszi is! A kormányfői vizit miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek érvénybe.