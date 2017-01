Orbán Viktor Szegeden - Hátizsákja nélkül érkezett a miniszterelnök, tüntetők fogadták - videó

- Megérkezett a sajtótájékoztató helyszínére Szeberényi Klára, a Szeged-Csanádi Egyházmegye sajtófőnöke, akitől megkérdeztük, megy-e a püspökségre a miniszterelnök, találkozik-e Kiss-Rigó László megyés püspökkel, de azt válaszolta, tudomása szerint Orbán Viktor a városházi sajtótájékoztató után visszaindul Budapestre.A városháza előtt még mindig ott állnak a devizahitel-károsultak. A polgármesteri hivatal bejáratánál álló, Orbán Viktort szállító kisbusz járómotorral várakozik. Valószínűleg fázik a sofőr.- A sajtótájékoztató helyszínén várakoznak, beszélgetnek, kávéznak és pogácsáznak az újságírók a rendezvényteremben. A városháza előtti szakaszt továbbra is lezárva tartják, elterelik a forgalmat a polgárőrök és rendőrök, nem lehet behajtani az autóknak a mintegy kétszáz méteres védett szakaszra. Közvetlenül a városháza bejárata előtt áll, parkolt le Orbán Viktor kisbusza. A kormány biztonsági emberei civilben, fülhallgatóval a fülükben beszélgetnek a városháza előtt. A polgármesteri hivatal előtt, az út túloldalán, a Széchenyi téren továbbra is ott állnak táblákkal a devizahitel-károsultak - heten. Kitartóak.8.40 - A delmagyar.hu úgy tudja, hogy szabad lesz a gazda, vagyis bármit lehet majd kérdezni Orbán Viktorótl a sajtótájékoztatón, így akár a február 2-i, budapesti Putyin látogatással kapcsolatosan is. Hatalmas a sajtóérdeklődés! A sajtótájékoztató helyszínén a vendégeknek fenntartott két sor mögött úgy áll most 11 kameraállvány, akár a katyúsák.

- A sajtó munkatársait a kamerák és laptopok úgynevezett tűzszerészeti átvizsgálása után engedték be a sajtótájékoztató helyszínére, a városháza félemeletén található rendezvényterembe. Két pult látható a teremben, ami mögött Orbán Viktor és Botka László fog állni egymás mellett. A háttérfalon a városháza fotója és a Szeged európai magyar város felirat olvasható egy magyar és egy uniós zászlóval. Az első két sorban fenntartott helyek vannak a vendégeknek. Hogy kiket várnak a miniszterelnök és a polgármester várhatóan 10 órakor kezdődő közös sajtótájékoztatójára? Többek között Juhász Tünde kormánymegbízottat, Holubán Csilla járási hivatalvezetőt, Szabó Sándor szocialista és B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselőt, Gyüdi Sándor színházigazgatót és Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármestert, valamint a szegedi alpolgármestereket, Nagy Sándort és Szentgyörgyi Pált.- Nem láttunk talpig felfegyverkezett TEK-eseket. Civil ruhás biztonságiak figyelik a rendet - olvasható a delmagyar.hu helyszíni tudósításában.- Megérkezett Orbán Viktor Szegedre - a hátizsákja nincs rajta - egy fekete Transporterrel, Botka László fogadta a városháza előtt, kezet fogtak, mosolyogtak, Lázár is ott volt, együtt bevonultak a városházára. A hitelkárosultak is hallatják a hangjukat: Eladtatok bennünket! - skandálják. Csaló banda, bűnözők! - ezt is kiabálják.- Megérkezett Lázár János is. Odébb parkolhatott, mert a városházához gyalogosan érkezik. Úgy húszan lehetnek bámészkodók a városháza körül. Botka László még nincs a városháza előtt, de úgy tudjuk, hogy le fog jönni, hogy fogadja Orbán Viktort.A szegedi városháza előtti szakaszt lezárták, csak engedéllyel lehet behajtani. Polgárőrök terelik el az autókat, a Kiss Ernő utca felől érkezőket. Gyülekezik a sajtó is, rengeteg a fotós, kamerás, nagy az érdeklődés. Egy helyi civil aktivista, Dovalovszki András is a helyszínen várja a miniszterelnököt. A városházával szemben, a Széchenyi téren egy táblával a kezében várakozik. A táblára az van írva: Isten hozta miniszterelnök úr! Remélem gyorsan viszi is!A kormányfői vizit miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek érvénybe. Ne lepődjön meg, ha ma reggel rendőröket és állig felfegyverzett TEK-eseket lát a Széchenyi téren és környékén!