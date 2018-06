Orbán Viktor Kötcsén: európai léptékű harc zajlik értékek és kultúrák között

A hagyományosan zárt körben megrendezett kötetlen eszmecserén Orbán Viktor kifejtette: a Magyarország előtt álló lehetőségek óriásiak, de komoly veszélyek is leselkednek ránk. Ezek közül a migráció van az első helyen, de "itt sikerrel álljuk a sarat".



A kormányfő kitért arra is, hogy az osztrák és az olasz választások megmutatták: ma nyugaton a bevándorláspárti, a multikultúra elsőbbségét hirdető erők vannak az egyik oldalon, a bevándorlást ellenző és a keresztény kultúra elsőbbségét képviselő erők pedig a másikon. Az Európai Unió sokat gyengült, mert a globalista bevándorláspárti kultúrát képviselő Brüsszel nem tudta megállítani a Brexitet. A britek távozása az unióból a migráció és az európai kultúrharc miatt következett be - szögezte le a miniszterelnök.



Havasi Bertalan tájékoztatása szerint Orbán Viktor arról is beszélt: a kormányzat kapott egy nagy lehetőséget a magyar emberektől, akik "erőt adtak ahhoz, hogy képviselni tudjuk őket". Mi Európán és az EU-n belül képzeljük el a jövőnket, de számunkra Magyarország az első - hangoztatta, hozzátéve: a magyar érdek a nemzeti szuverenitás védelme és az egyenrangú nemzetek Európája. Nekünk van hazánk és van országunk, azt nem adjuk senkinek - mondta Orbán Viktor.