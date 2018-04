Orbán Viktor korán szavazott majd mozgósítani megy

Magyarország jövője a tét a parlamenti választáson

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap kora reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

A kormányfő, a Fidesz elnöke - aki feleségével, Lévai Anikóval érkezett a szavazókörbe - úgy fogalmazott: nemcsak pártokat, nemcsak kormányt, nemcsak miniszterelnököt, hanem jövőt választunk magunknak.

Ez egy komoly ország, ez egy nagy ország, ez egy olyan ország, amelyik amikor kellett, mindig kiállt magáért, úgyhogy bízhatunk az emberekben, én el fogom fogadni a döntésüket

- hangsúlyozta Orbán Viktor.



Szerinte egyébként ez nem a politikusok napja, hanem a választóké, és az ő döntésük előtt nem illendő mondani semmit. A miniszterelnök annyit hozzátett, hogy mindkét szavazatát a Fideszre adta, mert "csak az a biztos", a voksolás után pedig folytatja a mozgósítási kampányt, ezért is szavazott kora reggel.



Egyúttal arra kért mindenkit, vegyen részt a választáson. Külföldi újságírók több kérdést is feltettek neki Magyarország és az Európai Unió viszonyáról, ezekre azt felelte: Magyarország lojális tagja a nemzetközi szervezeteknek, a kormány az ország érdekeit képviseli, mert "szeretjük az országunkat, küzdünk a jövőjéért".



Azt is mondta, hogy az EU nem Brüsszelt jelenti, hanem a nemzeti fővárosokat együtt.

