Orbán Viktor: Hála illeti a közmunkásokat

A magyar miniszterelnök Vajszlón járt, ahol Nagy Csaba munkáját segíti a kampányban. Mint mondta, hála illeti a közmunkásokat, hiszen fontos és értékes munkát végeznek, amelyre a jövőben is szükség lesz - írja az Origó A miniszterelnök a Facebook-oldalán azt is közölte: Hajrá Nagy Csaba!A lap arról is említést tesz, hogy már több mint 600 ezer kedvelője van Orbán Viktor miniszterelnöknek a Facebookon, ezzel messze a legnépszerűbb magyar politikus a közösségi oldalon, a többiek nyomába sem érnek. A kormányfő elmúlt napokban kirakott videóit több mint 2,5 millióan nézték meg.