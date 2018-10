Orbán Viktor felkérésére Tarlós István újra indul a főpolgármesteri posztért

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy a következő önkormányzati választáson induljon el ismét a főpolgármesteri tisztségért. A kormányfő ezt szerdán Budapesten, a Városházán jelentette be, miután tárgyalt Tarlós Istvánnal.



Orbán Viktor a főpolgármester társaságában tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Tarlós Istvánnak "szigorú megkötései" voltak. Ezek közül a legfontosabbról már a szerdai kormányülésen döntenek: létrehozzák a budapesti fejlesztési tanácsot, amelyet Tarlós Istvánnal társelnökségben közösen fognak vezetni, és ennek keretében közösen fogják fejleszteni és építeni Budapestet - közölte a miniszterelnök.



Tudatta egyúttal, hogy a 3-as metró felújításához szükséges több tízmilliárd forintos összegről is meg tudtak állapodni.



A kormányfő úgy fogalmazott: Budapest a budapestiek otthona, egyben a nemzet fővárosa és a Kárpát-medence természetes központja is, ez a meggyőződés vezeti a Budapestre vonatkozó kormányzati politikát.



Hozzátette, az elmúlt időszakban rengeteg budapesti fejlesztési programot indítottak meg, a mostani megbeszélésen egy 60 tételből álló listát mutatott be mint bizonyítékát annak, hogy a kormány elkötelezett a főváros fejlesztése mellett. A megvalósult beruházások közül megemlítette például a városligeti műjégpálya és a Nemzeti Lovarda rekonstrukcióját, a Budai Vigadó, a Dagály, a Zeneakadémia és a Gül Baba türbéje felújítását, valamint a Korányi-projektet. A folyamatban lévő ügyek közül kiemelte a budai Várnegyed, továbbá a Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni úti zsidó temető felújítását, az Operaház megújítását, és a tervek szerint megépítendő új atlétikai stadiont.



A megvalósult beruházások több mint 280 milliárd forintot, a folyamatban lévők pedig több mint 600 milliárd forintot tesznek ki. Mindebben a közlekedési projektek nincsenek be, ezek esetében egy 700 milliárd forintot meghaladó tételről van szó - tette hozzá a miniszterelnök.



Azt is megjegyezte, hogy a kormány több mint 217 milliárd forintnyi adósságot vállalt át a fővárosi önkormányzattól.



"Mindannyiunknak az az érdekünk, hogy Budapest visszanyerje a régi fényét. A kormánynak az is meggyőződése, hogy Magyarország csak akkor lehet komoly ország, ha a fővárosa is komoly dolgokra vállalkozik" - mondta Orbán Viktor.



Szavai szerint ezeknek a céloknak az eléréséhez nélkülözhetetlen egy erős, magabiztos, közkedvelt polgármester. Hozzátette, a kormány és a fideszes kerületi polgármesterek véleménye egybeesik a kérdésben.



Tarlós István a sajtótájékoztatón közölte: elvállalja a jelölést.